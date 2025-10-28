In occasione del suo 27° compleanno, CHADIA torna live mercoledì 5 novembre al Gate di Milano. Una performance divisa in 3 atti, dove l’artista ripercorrerà la sua carriera artistica, dai primi esordi del 2017 ad oggi, con l’uscita dell’ultimo EP “Slim Chadia”, un progetto in cui la rapper abbraccia sonorità inedite e segna un punto di svolta nel suo percorso.

CHADIA calcherà il palco con la grinta e la verve che l’hanno sempre contraddistinta, condividendo con il pubblico la sua essenza artistica e la sua intimità personale. La serata, tutta al femminile, vedrà alternarsi artiste del panorama emergente fortemente volute da CHADIA come opening act, in uno spirito di sorellanza e talento condiviso. Una serata che non sarà solo celebrazione, ma anche riflessione, condivisione e connessione profonda con il pubblico, in cui l’artista mostrerà la sua parte più autentica, privata, intima e lontana dai riflettori.

«Per la prima volta voglio che il pubblico conosca me, non solo ciò che rappresento come Chadia. Voglio che questa serata racconti chi sono oggi. Non solo l’artista, ma la donna, l’essere umano, la mia verità.»

In scaletta i brani che hanno segnato il suo percorso, da “Fumo Bianco” a “Bella Così”, fino ai nuovi pezzi che compongono un repertorio maturo e ricco di sfumature. Un’occasione unica per entrare nel mondo di una delle voci femminili più dirompenti della scena urban italiana.

Link ufficiali

Spotify – Instagram – TikTok

