ATTUALITA'

“Atto bestiale e inammissibile. Servono pene esemplari”

By Davide Falco
fabrizio-cecchetti
fabrizio-cecchetti

Un episodio di una violenza inaudita, che lascia senza parole.

A Sondrio una donna è stata aggredita, picchiata e violentata da un 24enne del Mali, ospite di un centro di accoglienza. Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con una ferocia inaccettabile, addirittura con morsi all’orecchio fino a staccarglielo.

Una scena agghiacciante, che non può essere trattata come un fatto isolato né liquidata con le solite attenuanti. Servono pene esemplari e una magistratura che non conceda nessuno sconto a chi si macchia di reati così orrendi.

Non è più tollerabile assistere a episodi di questo tipo, spesso commessi da persone che il nostro Paese accoglie e ospita. L’Italia deve tornare a garantire sicurezza e giustizia vera per le vittime, non alibi per i carnefici.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

