Welfare. Affido familiare, nel 2024 avanti 346 percorsi

Sono stati 346 gli affidi familiari in corso nel 2024. Si tratta di un numero in crescita rispetto al 2023, quando erano stati 338, e al 2022, quando erano stati 304. Un aumento che è trascinato principalmente dai nuovi affidi, quelli che vengono avviati nell’anno di riferimento e non sono quindi in prosecuzione dagli anni precedenti: se, infatti, nel 2022 sono stati 47, nel 2023 sono saliti a 66 e nel 2024 a 60. Anche gli affidi che durano più di un anno sono in costante crescita: dai 213 del 2022 si è passati ai 220 del 2023 ai 228 del 2024.

“L’affido familiare – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è un istituto che tutela il minore in un momento in cui si trova in assenza del supporto familiare necessario a una crescita serena e viene quindi accolto in un contesto più stabile. Ampliare il raggio d’azione di questo strumento individuando nuove famiglie idonee e disponibili ad intraprendere questo percorso è il compito che ci siamo dati a inizio mandato e che portiamo avanti con incontri mensili aperti a tutti e tutte, nell’ambito dei quali le persone interessate possano ricevere tutte le informazioni possibili”.

Per partecipare agli incontri conoscitivi è necessario iscriversi mandando una mail all’indirizzo Pss.Affidi@comune.milano.it. Il prossimo appuntamento sarà il 3 settembre dalle 17.30 alle 19.30.

Fondamentale in questi anni è stato il lavoro per potenziare l’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, in alternativa al collocamento in comunità o nel sistema di accoglienza SAI. Questa modalità di accoglienza può essere attivata con i parenti o con persone senza vincoli di parentela con i minori interessati.

“L’obiettivo – prosegue Bertolé – è facilitare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze nel percorso di integrazione e inclusione che li aiuterà a diventare cittadini e cittadine consapevoli. Negli ultimi due anni si è passati da una trentina di affidi ai 53 del 2024”.

Possono diventare “affidatarie” persone singole o coppie, sposate o conviventi, senza vincoli di età, che concludano con successo un percorso di informazione e approfondimento. Per ogni progetto di affido familiare i Servizi sociali professionali territoriali sottoscrivono, con la famiglia affidataria e naturale, un Patto di affido all’interno del quale viene declinato il progetto di intervento. Nel corso dell’affido, la famiglia o persona affidataria ha costanti rapporti con il servizio sociale e il Coordinamento Affidi che, in caso di necessità, può attivare un supporto educativo e pedagogico. L’Amministrazione avvia inoltre l’erogazione di una somma di denaro mensile per contribuire alle spese di mantenimento del minore e attiva la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni.

L’affido può avere diverse forme: quello classico è l’affido a tempo pieno che può essere eterofamiliare (quando il bambino è affidato a qualcuno con cui non ha legami di parentela) o a parenti. Esistono poi anche la pronta accoglienza (servizio dedicato ai bambini molto piccoli, tra zero e tre anni) e l’affido per brevi periodi (giornaliero, durante il fine settimana o per periodi di vacanza).

