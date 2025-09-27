Al via l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, pet e wild, che vanta il patrocinio di Camera dei Deputati, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas (Gruppo Fs Italiane), Fnovi.

Madrina del Festival del Cinema a 4 zampe, con le ali, con la coda, le cui finali si terranno alla Casa del Cinema di Roma oggi 27 e domani 28 settembre 2025, quest’anno sarà la cagnolina Rosita.

La bellissima Chihuahua di 2 anni e mezzo ruberà la scena all’attrice e conduttrice Paola Barale, che non si separa mai da lei da quando l’ha adottata.

Una testimonianza di amore incondizionato che non sarà l’unica durante la rassegna che vanta una giuria di esperti, rigorosamente dalla parte degli animali, e che sarà capitanata dall’attore Enzo Salvi, presenza immancabile al Pet Carpet e presidente onorario di giuria con la sua Peggy, la cantautrice Grazia Di Michele, presidente di giuria con un omaggio per la sua gatta Nina volata sul ponte dell’Arcobaleno.

Tra gli altri presenti: gli attori Jane Alexander, Eva Henger, Massimiliano Vado, il produttore Massimiliano Caroletti, i conduttori Sofia Bruscoli, Bernie Cherubini, il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini, i cantanti e comici Gemelli di Guidonia, Pierluigi Ugolini, presidente Ordine Veterinari di Roma e consigliere Fnovi, Marco Ludovico, Direttore Comunicazione Anas.

Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Un impegno collettivo per la tutela di tutte le meravigliose creature a quattro zampe e della fauna selvatica, finalizzato alla promozione di una sana cultura fondata su rispetto, inclusione, solidarietà e sostenibilità.

Nell’anno del Giubileo l’evento, ideato e diretto artisticamente dalla giornalista Federica Rinaudo e voluto dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, assume un significato ancora più profondo e si fa portavoce dei valori di pace e fratellanza che risuonano in perfetta armonia con quelli espressi dal Santo.

La figura del patrono degli animali si inserisce nel contesto ideale per mettere in luce la bellezza e l’importanza di ogni essere vivente.

Per questo a condurre questa edizione speciale, insieme alla stessa Rinaudo, è stato chiamato Don Cosimo Schena, psicologo e poeta, parroco della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi in Puglia, che è diventato il sacerdote più seguito d’Italia sui social per via dei suoi video motivazionali, anche contro l’abbandono, e per aver accolto nella sua chiesa animali bisognosi e maltrattati.

Il Premio “Una vita a 4 zampe” sarà invece consegnato al cantante Valerio Scanu. L’evento, organizzato dall’omonima associazione Pet Carpet con la regia dell’attore Pietro Romano, reso possibile grazie a realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft , non è solo una rassegna di film, ma un’iniziativa solidale che vede la partecipazione di importanti realtà appunto come la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, l’Anas (Gruppo Fs Italiane), la Fnovi.

L’accesso al gala è gratuito, ma richiede la donazione di alimenti e accessori per animali, che saranno poi consegnati ai volontari di alcuni rifugi. Questo gesto di carità e condivisione riflette lo spirito del Giubileo e l’insegnamento di San Francesco, che invitava a spogliarsi dei beni materiali per donare agli altri.

Ingresso gratuito. Per prenotare i posti (sino ad esaurimento) scrivere a petcarpetfestival@gmail.com per info www.petcarpetfestival.it

