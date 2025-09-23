NovateSì, il commento del vicesindaco Giacomo Campagna

«La decisione del Gruppo consiliare NovateSì di abbandonare la maggioranza mi rattrista. Il mandato elettorale derivante dal successo della mia candidatura che ci ha portato ad essere il terzo partito di Novate, proseguito con l’impegno a contribuire al governo cittadino a seguito dell’apparentamento, viene bruscamente interrotto col rischio di portare all’irrilevanza politica questa esperienza»

La mia scelta, diversamente da quella di chi oggi fa parte del Gruppo consiliare, è di continuare a impegnarmi con coraggio e senso di responsabilità, con la fiducia del sindaco e

di tutta la coalizione, per la realizzazione di un programma a suo tempo condiviso anche dal gruppo che ora ha scelto di tirarsi indietro.

Forse la decisione più coerente sarebbe stata quella che i consiglieri si dimettessero, ma ognuno è libero di fare le proprie scelte. Anche se le nostre strade oggi si separano, le idee e la visione di fondo che sono state alla base della nascita di NovateSì restano e troveranno il modo di rigenerarsi oltre ogni personalismo.

Giacomo Campagna

Candidato Sindaco della Lista civica NovateSì

Assessore al Bilancio e Vicesindaco di Novate Milaneseì

