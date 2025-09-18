Abilmente Roma, la creatività é per tutti: il family lab

Un’occasione per dire “questa cosa l’ho fatta io!”, con l’orgoglio di dare il proprio contributo per il sociale: questa è l’edizione capitolina di Abilmente, il Salone delle Idee Creative firmato Italian Exhibition Group (IEG), che torna in Fiera di Roma dal 25 al 28 settembre 2025 con oltre 170 espositori e centinaia di tecniche, materiali e laboratori per dare sfogo alla fantasia di tutta la famiglia.

FAMILY LAB: DALLE SFILATE DI MODA RICICLATA AI LABORATORI DI CAKE DESIGN

Cuore pulsante del nuovo appuntamento d’autunno è il Family Lab, uno spazio progettato per unire generazioni in un’esperienza all’insegna della manualità creativa. In programma tante attività dedicate ai più piccoli, che saranno i protagonisti assoluti tra sfilate di moda riciclata, laboratori di cake design per imparare a decorare biscotti e torte, shooting fotografici gratuiti, trucca bimbi, Body Painting e performance di balloon art.

L’iniziativa, a cura dell’associazione Creatività Diffusa, in collaborazione con la Libreria Centostorie del circuito Cleio, ha anche un risvolto sociale con diversi laboratori solidali finalizzati a sostenere iniziative di arteterapia. Tra le realtà presenti in fiera ci saranno anche Cuore di Maglia e Gomitolo Rosa, promotori di progetti dedicati ai piccoli pazienti delle Terapie Intensive Neonatali e agli ospiti delle RSA.

UN EVENTO PER SOGNARE CON LE MANI

Abilmente è il luogo dove le idee diventano progetti grazie a una ricca offerta di materiali e ispirazioni per ogni stile e ogni mondo creativo: dalla carta e colore all’home decor, dai bijoux e gli accessori, fino al ricamo, cucito e filato. E poi centinaia di corsi e workshop esperienziali, tra cui quelli di Abilmente Academy, che propongono lezioni di perfezionamento delle tecniche più disparate: da laboratori di acquerello e ricamo, fino a scrapbooking, gift wrapping, decorazione e molto altro (qui il programma).

MOSTRE, COLLETTIVI E ARTIGIANATO MADE IN ITALY

La fiera ospiterà anche esposizioni artistiche come Happy Art: Omaggio a Romero Britto, curata da Associazione Sul filo dell’Arte, dove il crochet e il tricot incontrano la vivacità e la positività dei colori dell’artista brasiliano. Non mancheranno collettivi e associazioni come la Corporazione delle Arti, l’Associazione ETRA, l’Associazione GEA e realtà artigianali come Italia Sprint, che porteranno in fiera manufatti unici, corsi di merletto e cucito, creazioni di gioielleria e dimostrazioni dal vivo.

ABILMENTE ROMA INAUGURA IL CALENDARIO CREATIVO AUTUNNALE DI IEG

La nuova edizione di Abilmente Roma è solo la prima delle quattro tappe autunnali del Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group. Dopo l’appuntamento capitolino, la manifestazione proseguirà nei due mesi successivi a Vicenza – dove festeggerà i 20 anni dalla prima edizione – Milano e Torino, offrendo a appassionati e maker di tutta Italia l’occasione di incontrarsi e scoprire le nuove tendenze del do it yourself, trasformando la creatività in un’occasione di relazione, formazione e ispirazione.

ABOUT ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2025 ha fissato in calendario otto edizioni (quattro nella prima parte dell’anno e quattro in autunno, tra Vicenza, Roma, Milano e Torino). I prossimi appuntamenti in programma:

– Abilmente Roma: 25-28 settembre 2025 – Fiera Roma

– Abilmente Vicenza: 16-19 ottobre 2025 – Quartiere fieristico IEG di Vicenza

– Abilmente Milano: 23-26 ottobre 2025 – Superstudio Maxi

– Abilmente Torino: 13-16 novembre 2025 – Lingotto Fiere

