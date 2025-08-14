Un percorso alla scoperta di Japigi, Messapi, Calabri e Sallentini, attraverso l’onomastica, le fonti storiche e le tracce materiali: sabato 16 e domenica 17 agosto (ore 19:00 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce con “Storie e nomi degli antichi abitanti”, proseguono gli appuntamenti di “Rudiae: storie dal sottosuolo“. Durante l’estate, ogni weekend è infatti dedicato a uno speciale itinerario per conoscere, grazie agli archeologi Pio Panarelli e Dario Corritore, aspetti inediti di uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin-off dell’Università del Salento, anche sulla base di un precedente accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Grazie a queste passeggiate tematiche saranno messi in evidenza dettagli nascosti della città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). Gli scavi, avviati sin dalla seconda metà dell’ottocento grazie al Duca Sigismondo Castromediano con la direzione di Luigi De Simone, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell’insediamento si conserva l’Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.). Posti limitati. Info e prenotazioni 3491186667 – 3495907685 – parcoarcheologicorudiae.it.

RUDIAE E IL SALENTO MESSAPICO-ROMANO

L’approfondita conoscenza topografica e archeologica della piana di Lecce ha permesso di delineare con maggiore precisione il complesso sistema insediativo in cui si colloca Rudiae. In età arcaica il centro dominante era il vasto abitato di Cavallino, racchiuso da una possente fortificazione in blocchi non squadrati che includeva circa 69 ettari. La sua progressiva scomparsa nella prima metà del V sec. a.C., probabilmente a seguito di scontri con la vicina Taranto, favorì l’ascesa di Rudiae, che nel IV sec. a.C. si dotò di una cinta muraria lunga circa 4 km, comprendente un’area di 100 ettari. Dopo la conquista romana del Salento, nella prima metà del III sec. a.C., il centro iniziò un lento declino a vantaggio di Lupiae (Lecce) che, ottenuto lo statuto coloniario, divenne la principale città dell’area. L’analisi del contesto unitario in cui si inseriscono i tre siti ha portato l’archeologo Francesco D’Andria a definire il cosiddetto “Sistema delle tre città”: Cavallino per il periodo arcaico, Rudiae per quello classico ed ellenistico, Lupiae per l’età romana.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 23 e domenica 24 agosto, in occasione della Festa dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato, l’appuntamento sarà con “Santi, poeti e fantasmi: tra storia e leggenda”. Miti, figure storiche e racconti popolari ancora presenti tra le rovine prenderanno vita in un percorso sospeso tra realtà e immaginazione. Infine, sabato 30 e domenica 31 agosto, con “Alla riscoperta di Rudiae”, si renderà omaggio a chi ha contribuito alla conoscenza dell’antica città: da Sigismondo Castromediano a Giovanna Delli Ponti, fino agli archeologi di oggi.

LA VISITA

Il percorso di visita di Rudiae prende avvio dall’area di Fondo Acchiatura. Qui è possibile visitare le strutture archeologiche messe in luce nel corso dei vecchi scavi degli anni ’50, ovvero le due strade basolate ortogonali, il luogo di culto e l’ipogeo ellenistico, al quale non è possibile accedere. Dopo aver visitato i resti archeologici di Fondo Acchiatura, il percorso prosegue sul lato nord dove un varco nel muro a secco consente un’affascinante veduta dall’alto dell’anfiteatro al quale si accede mediante una rampa di scale in acciaio situata in corrispondenza dell’ingresso sud del monumento; il sito è parzialmente fruibile anche per persone con disabilità motoria, poiché è presente un percorso semi-sterrato lungo il lato est che, attraverso una rampa in terra, permette di scendere nell’anfiteatro dall’ingresso nord. La visita, supportata dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, permetterà di scoprire tutte la fasi di vita e monumentalizzazione dell’area, a partire dall’Età messapica, quando fu realizzata la cisterna (lacus) per la raccolta delle acque meteoriche, fino ad arrivare alla costruzione dell’anfiteatro nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano. In seguito, si risale dalla rampa in terra e da lì si percorre la stradina perimetrale che consente una vista stupenda del settore ovest, dove è possibile osservare la stratificazione delle strutture del lacus, dell’anfiteatro e del muretto a secco ottocentesco, impreziosita dalla presenza degli ulivi. Oltre agli aspetti archeologici, il sito, distante dall’inquinamento acustico della città, è caratterizzato da un silenzio suggestivo, interrotto solo dal frinire delle cicale, e dagli aromi delle presenze botaniche mediterranee (timo, rucola a fiori bianchi, orchidee, ecc.), in grado di sviluppare molteplici percezioni sensoriali.

Il Parco Archeologico di Rudiae dista da Lecce circa 3 km in direzione sud-ovest. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19’55.6″ N 18°08’46.3″ E), di fronte all’IISS Presta Columella. Per la visita (della durata di circa un’ora) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua.

