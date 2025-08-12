32.1 C
Mila Trani presenterà il suo nuovo album “Menta selvatica”

L’eclettica cantautrice e arrangiatrice MILA TRANI presenterà il suo nuovo album “Menta Selvatica” (Segell Microscopi) in due imperdibili appuntamenti live: il 18 settembre al Bravo Caffè di Bologna (Via Mascarella, 1) e il 21 settembre al Blue Note di Milano (via Pietro Borsieri, 37).

Ad accompagnare Mila Trani sul palco ci saranno Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni.

I biglietti per la data di Milano sono disponibili in prevendita al seguente linkwww.bluenotemilano.com/evento/concerto-mila-trani-21-settembre-2025-milano/.

Menta selvatica”, disponibile in cd e in digitale (www.microscopi.cat), è un concept album contenente 8 brani inediti che esplorano una femminilità in evoluzione e sempre più libera ed emancipata, attraverso miti, personaggi e ritualiLe composizioni mescolano sonorità mediterraneejazzritmi caraibiciatmosfere flamenco e fado, con richiami al folklore italiano.

A impreziosire ulteriormente il disco, la cover di Sentimento” degli Avion Travel.

Questa la tracklist di “Menta selvatica: “Avorio”, “Sorella malinconia”, “Menta selvatica”, “Tupanara”, “Essenza”, “Senza sfiorire”, “Sentimento”, “Lontano” e “Cerco”.

