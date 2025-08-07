Scritto da Cinzia Leone e Fabio Mureddu produzione Maximo Event di Nicolò Innocenzi

Dopo il grande successo riscosso con la tournée invernale, torna in scena a grande richiesta Cinzia Leone con “Mamma sei sempre nei miei pensieri… spostati!”, domenica 10 agosto 2025 alle ore 21.15 nella Fortezza Medicea (Piazza Caduti delle Forze Armate).

L’esilarante spettacolo, scritto da Cinzia Leone e Fabio Mureddu e interpretato dalla stessa Leone, unisce comicità, riflessione e una pungente analisi del legame madre-figlia. Un viaggio ironico e profondo nei rapporti familiari, dove l’umorismo graffiante di Cinzia Leone porta lo spettatore a ridere, pensare e riconoscersi.

Con il suo stile inconfondibile, l’attrice propone uno spettacolo che tocca temi universali, affrontando con intelligenza e leggerezza dinamiche familiari e nevrosi quotidiane. “Mamma sei sempre nei miei pensieri… spostati!” è un concentrato di energia comica, tra momenti esilaranti e riflessioni taglienti.

Cinzia Leone guiderà il pubblico in un viaggio divertente e toccante alla scoperta della “mammità”, esplorando con leggerezza e profondità il distacco dal cordone ombelicale, l’influenza delle madri sulle proprie figlie e il circolo che si perpetua di generazione in generazione. Lo spettacolo offre uno spunto comico su come una madre, nel bene e nel male, condiziona i pensieri e i comportamenti della figlia, trasmettendo un’impronta che si ripercuote sulle generazioni future.

Durante il monologo, Cinzia sarà costantemente interrotta dalle telefonate della madre, che la porteranno a cercare di capire le origini della vita, partendo dal protozoico e giungendo fino ai giorni nostri.

L’ironia pungente si mescola a momenti di sincero coinvolgimento, con un racconto che parte dai primi passi dell’umanità fino ad arrivare alle problematiche quotidiane moderne, come gastrite e colite.

Il pubblico vivrà un’esperienza unica, dove Cinzia Leone, con la sua energia e il suo linguaggio senza filtri, esplorerà tematiche universali e talvolta imbarazzanti, come il rapporto tra madre e figlia, la complicità e le difficoltà del legame. Un mix di riflessioni sul cordone ombelicale, simbolo di un amore profondo, ma anche di un legame che spesso crea insicurezze e conflitti interiori.

Con il suo stile diretto e un tocco di empatia verso il pubblico, Cinzia Leone riesce a raccontare la complessità delle relazioni familiari, tra ironia e momenti di riflessione, divertendo e commuovendo allo stesso tempo. Sarà inevitabile alla fine dello spettacolo domandarsi “Ma dove finiscono i pensieri di mamma e dove iniziano i miei?”

I filmati dello spettacolo sono di Franco Bertini e le musiche di Enrico Melozzi, la produzione è della Maximo Event di Nicolò Innocenzi.

Dopo il grande successo riscosso al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, il 10 agosto a Siena, lo spettacolo andrà in scena presso la Fortezza Medicea.

