“Lacrime di pagliacci” – Sensi d’Estate 2025

“Sensi d’Estate”, la rassegna culturale estiva organizzata dal Museo Tattile Statale Omero prosegue con la consueta serata in collaborazione con gli Amici della Lirica “Franco Corelli” di Ancona.

Il 20 agosto la corte della Mole ospiterà “Lacrime di Pagliacci”, un viaggio musicale contro la violenza sulle donne.

La violenza di genere è una ferita profonda che attraversa epoche e culture, trovando tragica espressione anche nel mondo dell’opera. Il progetto nasce dal desiderio di unire la potenza emotiva della musica lirica alla necessità di sensibilizzare il pubblico, attraverso una selezione di brani tratti da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

L’opera, segnata da una trama di gelosia, possesso e violenza, diventa occasione per riflettere su dinamiche che purtroppo restano attuali. Il dramma di Nedda, donna che cerca libertà in un mondo dominato dal controllo e dall’ossessione maschile, si fa simbolo di tante storie vere, di chi lotta per emanciparsi e troppo spesso trova davanti a sé brutalità e silenzi.

Interpreti della serata saranno il soprano Aurora Tirotta, i tenori Dario Di Vietri e Carlo Giacchetta, i baritoni Giulio Boschetti e Matteo Jin, al pianoforte Riccardo Serenelli, accompagnati dalla voce narrante di Luca Violini.

Il museo

Durante le serate di Sensi d’Estate, la Collezione Design è aperta e visitabile gratuitamente dalle 21:00 alle 24:00. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Invece, la collezione del Museo Omero e la mostra “L’ombra vede” di Enzo Cucchi sono aperti con orario estivo dal martedì al sabato 17:00 – 20:00 e la domenica 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00.

Alla Sala Vanvitelli della Mole è ospitata la mostra “Cutini. Canto delle stagioni” fino al 30 settembre, aperta dal martedì alla domenica con orario 17:00 – 21:00. Reciprocità di ingresso ridotto tra le due mostre.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso dal cavallo rosso della Mole. Gli spettacoli sono gratuiti e si svolgono all’aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana. Posti limitati. Solo le persone con disabilità possono riservare un posto telefonando al 342 50 60 364 dal giovedì che precede lo spettacolo, dalle 9:00 alle 13:00, oppure scrivendo a info@museoomero.it.

In caso di maltempo, gli spettacoli si tengono presso l’auditorium “Orfeo Tamburi” della Mole, ad eccezione dello spettacolo del 3 settembre, che viene annullato.

La rassegna Sensi d’Estate 2025 è realizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Comune di Ancona, Ancona Servizi, Opera Società Cooperativa, Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero” ODV-ETS e con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.

Come gli anni scorsi il pubblico potrà sostenere l’Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ETS”.

I proprietari dei cani devono sempre tenere al guinzaglio l’amico a quattro zampe e avere a disposizione la museruola da far indossare se necessario. Ovviamente sono ammessi i cani guida

