Settimo Milanese: attivazione ambulatorio Medico Temporaneo

Si informa che a partire da lunedì 21 luglio 2025 sarà attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) di Settimo Milanese, sito in Via C. D’Adda 4/G.

L’AMT sarà allestito negli spazi messi a disposizione dal Comune di Settimo Milanese e verrà gestito da personale messo a disposizione dell’ASST Rhodense, per far fronte ai bisogni dei cittadini più fragili che attualmente non hanno il Medico di Medicina Generale.

L’AMT di Settimo si aggiunge a quello di Passirana ed è stato attivato per la presa in carico delle situazioni caratterizzate da particolare fragilità.

L’accesso potrà avvenire esclusivamente tramite prenotazione telefonica chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) o 02 999599 (da telefono cellulare), attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

All’AMT di Settimo possono rivolgersi i cittadini sprovvisti di Medico di Medicina Generale (MMG) residenti nel Comune di Settimo Milanese, che hanno più di 65 anni e/o con un’invalidità superiore ai due terzi.

I cittadini che necessitano esclusivamente di prescrizioni di farmaci ad uso continuativo/cronico non dovranno recarsi presso l’AMT, ma potranno farne richiesta inviando una mail all’indirizzo amt.passirana@asst-rhodense.it. Nella mail dovranno essere indicati il nome del farmaco, il dosaggio, la posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e un numero di telefono di riferimento. Si raccomanda di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per singolo paziente. Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi. Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta.

