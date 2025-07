Sesto San Giovanni, novità sull’efficientamento energetico

Efficientamento energetico, risultati concreti sotto la guida del centrodestra. il sindaco: “alle chiacchiere e alle accuse strumentali, noi preferiamo i fatti: con noi vero cambio di passo per costruire la sesto del futuro”

L’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ritiene doveroso fare chiarezza e riepilogare quanto concretamente realizzato negli ultimi anni per il potenziamento della rete elettrica e dell’illuminazione pubblica, a fronte di affermazioni infondate e strumentali provenienti da una determinata parte politica.

Nonostante la gestione della distribuzione della rete elettrica non sia competenza diretta del Comune, in questi ultimi cinque anni l’amministrazione ha avviato una serie di interventi per migliorare infrastrutture pubbliche e rispondere alla crescente domanda energetica.

“Tra le principali azioni intraprese – spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda – figurano: la realizzazione, tuttora in corso, di una nuova cabina elettrica nell’area ex Falck, su un’area comunale di 4.000 mq, la cui attivazione è prevista per il 2026; l’accordo siglato con Enel X nel dicembre 2021, con un piano pluriennale di riqualificazione e ammodernamento dell’intera rete di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, attraverso la sostituzione delle centraline con sistemi intelligenti per la modulazione del traffico e l’installazione di varchi di controllo stradale; l’intesa firmata nell’agosto 2023 con Enel Distribuzione per l’installazione di nove nuove cabine elettriche su aree comunali, finalizzata a potenziare la distribuzione di corrente elettrica sul territorio.

Infine, l’incontro del settembre 2024 tra l’Amministrazione ed Enel Distribuzione per analizzare le cause del blackout estivo e pianificare ulteriori interventi, tra cui nuove congiunzioni in media tensione, automatizzazione delle cabine esistenti e ampliamento della rete di distribuzione. A ciò si aggiungono i lavori per l’allacciamento di nuovi utenti e la manutenzione dei 280 km di cavi e oltre 300 impianti di trasformazione presenti in città”

“Come forza politica di centrodestra, all’immobilismo delle precedenti amministrazioni abbiamo preferito un’altra strada: quella dell’efficienza, dell’innovazione e della concretezza – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano – I fatti smentiscono le accuse strumentali di chi tenta di confondere i cittadini, gettando loro fumo negli occhi.

Da oltre trent’anni non venivano realizzati interventi strutturali per il potenziamento della rete elettrica; con la nostra amministrazione è stato avviato un cambio di passo concreto e duraturo: abbiamo introdotto un’azione concreta per modernizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini, puntando sulla sostituzione di oltre 6.000 punti luce con tecnologia LED, la riqualificazione delle nostre piazze, il potenziamento del sistema di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza e la gestione del traffico.

Oggi, come in passato, stiamo costantemente monitorando la situazione relativa ai disagi causati dai blackout. Questi non sono slogan, ma fatti concreti. E i fatti parlano chiaro: mentre altri preferivano restare a guardare, noi abbiamo scelto di agire e di costruire una città più moderna, sicura ed efficiente”

