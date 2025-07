Pitti Pizza & Friends: a Salerno musica, gusto e spettacolo

Salerno è pronta ad accogliere una nuova, attesissima edizione del Pitti Pizza & Friends, l’evento che unisce sapientemente cultura gastronomica e spettacolo in una delle cornici più affascinanti d’Italia: Piazza della Libertà, affacciata sul mare e ormai simbolo del nuovo volto urbano.

Cinque giorni, da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto, in cui il cuore del lungomare salernitano si trasformerà in una grande festa a cielo aperto, con ospiti musicali di primissimo piano, degustazioni, attività per famiglie e un richiamo turistico che valorizza l’intera Regione Campania.

Media partner ufficiale dell’evento è Radio Kiss Kiss, tra le emittenti più amate del panorama nazionale. La radio seguirà la manifestazione in diretta tutte le sere, dalle 21. Sul palco, la conduzione sarà affidata a Pippo Pelo e Adriana Petro, per un mix di ironia, ritmo e professionalità che farà da collante tra gli artisti e il pubblico.

La programmazione

Dopo il grande successo della consueta tappa fiorentina, il format torna a casa. Il via mercoledì 30 luglio, con un’apertura che mescola tradizione partenopea e nuove voci della scena urban. Sul palco Sal Da Vinci, raffinato interprete dell’anima napoletana, e il pop contemporaneo di suo figlio Francesco Da Vinci, giovane talento in ascesa. Con loro Alex Wyse, giovane cantautore italiano, la voce potente di Antonia, premio della critica Amici 2025, le influenze trap di Vincenzo Bles, per una serata ricca di contaminazioni.

Dal 31 luglio al 3 agosto, Piazza della Libertà si accende ogni sera con artisti amatissimi dal pubblico di tutte le età: dalla voce romantica e intramontabile di Gigi Finizio alla poesia pop di Ermal Meta, passando per il sound internazionale di Aka7even e l’energia senza filtri di Clementino. Sul palco anche Anna Tatangelo, tornata con una nuova maturità musicale, Marco Masini, cantautore che ha segnato intere generazioni, e Michele Bravi, interprete intenso e versatile.

Non mancheranno le voci emergenti più amate: Alfa, idolo della Gen Z, la raffinatezza di Sissi, il talento urban dei fratelli I Desideri, i Gemelli Diversi, e la sensibilità autoriale di Federica Abbate. A rappresentare la nuova scena musicale anche Mida, Luk3, Grelmos, Nicolò, Senza Cri, Cioffi e il salernitano Mazzariello, per una programmazione che mescola nomi storici e nuove promesse, hit da cantare a squarciagola e storie da ascoltare con il cuore.

E poi ecco le pizzerie, coordinate da Nunzio Mascolo, tutte fiore all’occhiello della Campania: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno e l’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno. Una sinergia, quest’ultima, che esalta il valore della formazione e della cultura del gusto: Pitti Pizza & Friends rinnova la sua vocazione educativa grazie alla preziosa collaborazione con la scuola, coinvolgendo i giovani in un’esperienza concreta che unisce passione, talento e futuro.

Ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente, Effe Emme Eventi, Pitti Pizza & Friends è realizzato in collaborazione con Santoro Creative Hub, e il sostegno di importanti realtà imprenditoriali.

L’evento è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di risparmio Salernitana, Fondazione della comunità Salernitana, Ipseoa Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia.

Main sponsor: Radio Kiss Kiss, Eté, Caffè Motta, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

Una festa dal respiro nazionale, che celebra l’identità partenopea e il suo simbolo più amato, la pizza, affiancandola al linguaggio universale della musica, in uno scenario mozzafiato come Piazza della Libertà, nuova icona della Salerno che guarda al futuro.

INFO UTILI Per rimanere sempre aggiornati sulle novità basta cliccare su: www.pittipizzaefriends.it; info@pittipizzaefriends.it; https://www.instagram.com/pittipizzaefriends; https://www.facebook.com/pittipizzaefriends

