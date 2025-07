Minorenni online in Italia: Genitori sanno come proteggerli?

La vita digitale dei bambini in Italia sta cambiando rapidamente, così come le sfide che genitori e famiglie devono affrontare per garantirne la sicurezza e il benessere. Secondo il nuovo Norton Cyber Safety Insights Report: Connected Kids 2025, pubblicato da Norton, leader globale nella Cyber Safety e parte di Gen (NASDAQ: GEN), i bambini italiani si stanno rivolgendo all’intelligenza artificiale per compagnia e supporto emotivo: il 40% dei genitori italiani afferma che il proprio figlio utilizza l’AI in questo modo.

Non tutti i genitori sono però preoccupati: il 48% ritiene che l’AI sia utile per l’apprendimento e la creatività. Allo stesso tempo, il 63% dei genitori ha discusso con i propri figli dei rischi legati all’AI, dai deepfake alla disinformazione e oltre.

Ma l’AI non è l’unico tema che coinvolge i bambini italiani online. Secondo l’indagine, il 7% dei genitori con figli minori di 18 anni dichiara che il proprio figlio è stato vittima di cyberbullismo, una percentuale inferiore alla media globale del 13% e ben al di sotto di quella degli Stati Uniti, pari al 24%. La grande maggioranza degli italiani, l’85%, afferma di sentirsi a proprio agio nel parlarne apertamente con i figli.

Per proteggere i bambini da rischi come l’esposizione a contenuti dannosi, discorsi d’odio e disinformazione, l’81% dei genitori italiani monitora attivamente il tempo trascorso dai figli davanti agli schermi. Tra questi, il 33% utilizza impostazioni o app di parental control, mentre il 42% stabilisce orari precisi in cui l’uso dei dispositivi è vietato, ad esempio durante i pasti.

Tuttavia, oltre un terzo (39%) afferma che i figli riescono a trovare modi per aggirare queste restrizioni, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato e comunicativo. “Sono madre di una figlia minorenne e mi riconosco nei dati del report: monitoro costantemente il tempo che mia figlia trascorre davanti agli schermi e abbiamo regole chiare sull’uso dei dispositivi. Tuttavia, come tanti altri genitori, ho visto che i ragazzi trovano spesso il modo per superare i limiti tecnologici. Per questo credo che, oltre ai controlli, sia importante puntare sul dialogo aperto e sulla comunicazione per proteggerli davvero dai rischi online”, ha dichiarato Silvia Signorelli, Senior Marketing Manager Italy and Balkans per Norton.

“I ragazzi di oggi trascorrono più tempo online che mai, che si tratti di scuola, gaming, shopping o connettersi con gli amici. Come genitori, vogliamo rendere il mondo un posto migliore per i nostri figli, e questo include il mondo digitale”, ha dichiarato Leyla Bilge, Global Head of Scam Research di Norton e madre di due figli. “Oltre l’80% dei crimini informatici si basa sulla manipolazione emotiva e agli aggressori non importa l’età. Ma il mondo digitale non deve essere un luogo spaventoso. Siamo qui per aiutare i genitori a disporre delle conoscenze e degli strumenti necessari per aiutare i loro figli a navigare nel mondo digitale in modo sicuro”.

5 Consigli per Aiutare i Bambini a Restare al Sicuro in un Mondo Connesso

La sezione “Kids on Devices” del report evidenzia che, poiché i bambini iniziano a interagire con la tecnologia in età sempre più precoce e con frequenza crescente, è fondamentale che i genitori rimangano proattivi, informati e coinvolti. Norton raccomanda i seguenti passaggi per creare un’esperienza digitale più sicura e di supporto:

Inizia la conversazione presto

Non aspettare che sorgano problemi: parla con i tuoi figli del comportamento online, della sicurezza e della gentilezza fin dai primi utilizzi dei dispositivi digitali. Usa con intelligenza i controlli parentali

Sfrutta le impostazioni integrate nei dispositivi e strumenti affidabili di parental control per impostare limiti di tempo, bloccare contenuti inappropriati e monitorare l’attività online. Le soluzioni Norton, come Norton Family con funzionalità come School Time, possono aiutare i genitori a creare confini digitali sani, favorendo al tempo stesso fiducia e trasparenza. Insegna a riconoscere i segnali di allarme

Aiuta i bambini a identificare i segnali di cyberbullismo, truffe, manipolazione tramite IA o comportamenti predatori, e incoraggiali a parlare se qualcosa sembra strano. Dai l’esempio con un uso responsabile della tecnologia

I bambini imparano osservando. Dai il buon esempio spegnendo i dispositivi durante i momenti in famiglia, gestendo il tuo tempo davanti allo schermo e mostrando comportamenti online responsabili. Resta coinvolto e curioso

Verifica regolarmente cosa fanno i tuoi figli online. Fai domande, esplora le app insieme e tieniti aggiornato sulle nuove tendenze, dai chatbot basati su IA alle ultime piattaforme social.

Per consultare i risultati completi del report Norton Cyber Safety Insights Report: Connected Kids 2025, visitare il sito dedicato: https://newsroom.gendigital.com/Norton-Cyber-Safety-Insights-Report-Connected-Kids

A proposito del Norton Cyber Safety Insights Report: Connected Kids 2025

Lo studio è stato condotto online in Italia da Dynata per conto di Gen, dal 30 aprile all’8 maggio 2025, su un campione di 1.002 adulti di età pari o superiore a 18 anni. I dati sono stati ponderati, dove necessario, per età, genere e regione, per essere rappresentativi a livello nazionale. Nel report, il termine “genitori” si riferisce a coloro che hanno figli minori di 18 anni.

