Beppe Conti: presentazione del libro ‘C’era una Vuelta’

Sabato 26 luglio 2025 il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo ospita con entusiasmo la presentazione ufficiale del nuovo libro di Beppe Conti, C’era una Vuelta (Ed. Graphot), un’opera che celebra i 90 anni della Vuelta a España, in coincidenza con un evento storico: la prima partenza dall’Italia della corsa a tappe spagnola.

Si tratta di un’occasione speciale per tutti gli appassionati di ciclismo e di grandi storie sportive e si svolgerà alle ore 16:30 circa, al termine della visione della penultima tappa del Tour de France, trasmessa in diretta televisiva all’interno del museo, da vedere e commentare in compagnia dell’autore, lo scrittore e giornalista Beppe Conti, grande esperto e storico del ciclismo.

Il libro

Scritto da uno dei massimi esperti di ciclismo in Italia, C’era una Vuelta è un racconto che attraversa epoche, vittorie e sconfitte, esordi pionieristici e imprese leggendarie. Il libro si sofferma sulle emozioni della corsa iberica, dal primo vincitore italiano Angelo Conterno, ai trionfi di Gimondi, Battaglin, Giovannetti, Nibali e Aru, fino alla presenza iconica di Eddy Merckx. Ampio spazio è dedicato alla straordinaria partenza dell’edizione 2025 dal Piemonte, terra di Campionissimi come Girardengo e Coppi, con tappe tra Venaria, Torino, Alba e Limone Piemonte: un omaggio al ciclismo italiano e alla sua profonda connessione con la Vuelta.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo Info: info@museodelghisallo.it

