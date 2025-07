Menaggio, ufficio postale si prepara per i servizi della PA

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Menaggio in via Lusardi 50, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza a partire da martedì 15 luglio.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Menaggio comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi, la realizzazione di un’area che ospiterà un locker per la consegna ed il ritiro dei pacchi in autonomia e un ATM accessibile 24/7. Inoltre, è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio in linea con l’impegno alla sostenibilità di Poste Italiane.

Durante il periodo dei lavori, previsto fino a fine settembre, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Rezzonico, aperto da lunedì al mercoledì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.

