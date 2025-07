Il cantautore AIM WORLD pubblica oggi “Have a good day”

Esce oggi “Have a Good Day”, il nuovo singolo del cantautore Aim World. Il brano è disponibile in presave.

“Have a Good Day” è un viaggio tra caos emotivo e redenzione. Un brano intenso e viscerale che fonde fragilità mentale, dipendenza affettiva e caos interiore in una narrazione musicale cruda, autentica e senza compromessi. Il singolo, che racconta il crollo silenzioso di chi ha sempre dovuto nascondere la propria vulnerabilità, si muove tra immagini forti e contrasti violenti: curve che “parlano come una suora”, bar dove si litiga e si ama, ricordi tossici, presenza e assenza, ossessione e distacco. La ripetizione ossessiva del verso “You take…take better of me” diventa la sintesi perfetta di una relazione in cui ci si perde, ma che si continua a inseguire.

La musica di Aim World è una continua scoperta, un invito a mettersi a nudo e affrontare le proprie ombre. “Have a Good Day” ne è la prova: un brano che lascia il segno, come una ferita che non vuole rimarginarsi, una confessione sussurrata e gridata insieme, un ultimo saluto amaro ma necessario.

“Have a Good Day” esce sotto Giesse Entertainment Group, parte integrante di Scolaro Music Group, etichetta indipendente dedicata a far emergere e sviluppare progetti musicali autentici. Un polo creativo dove visione artistica, identità sonora e direzione strategica si incontrano, superando le barriere di genere e celebrando la libertà espressiva.

Biografia

Aim World, nome d’arte di Aim, è un cantautore di 24 anni originario di Reggio Emilia. Inizia a scrivere e comporre a soli 13 anni, spinto da un bisogno urgente di raccontare ciò che vive e sente. Per Aim, la musica è il riflesso diretto della sua esperienza: “Se non vivo, non scrivo” – afferma con convinzione. Versatile, diretto e sorprendente, Aim si distingue per la sua capacità di passare da melodie delicate a testi ruvidi e taglienti. La sua arte abita il confine tra poesia urbana e introspezione psicologica. Non si pone limiti né stilistici né emotivi: ogni brano è una parte di sé che decide di condividere, senza filtri né maschere.

Link ufficiali

Spotify – Instagram

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia