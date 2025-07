FZMZ alla mostra internazionale d’arte cinematografica

Dopo aver debuttato firmando la sigla della prima stagione dell’anime Shangri-La Frontier, i cinque membri dell’avatar band giapponese FZMZ (pronunciata “Fathoms”) raggiungono un nuovo traguardo internazionale: il loro primo concerto in realtà virtuale, “DEEP:DAWN”, sarà presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Venice Immersive, in programma a partire da agosto.

Realizzato interamente in Virtual Reality, DEEP:DAWN ha riscosso un notevole successo lo scorso anno, attirando l’attenzione del pubblico sia in Giappone che all’estero per l’alta qualità della performance e l’incredibile immersività dell’esperienza. Il live, tenutosi su VRChat, ha raccolto oltre 15.000 spettatori online nell’arco di tre esibizioni, segnando un punto di svolta nella fruizione musicale in ambienti digitali.

DEEP:DAWN è stato selezionato tra oltre 700 creatività VR rilasciate lo scorso anno a livello globale per la sezione “Best of Worlds” (Fuori concorso), anche conosciuta come Worlds Gallery, e ogni giorno verrà mostrato all’interno dello stand VR allestito al festival.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia