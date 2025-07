Baekhyun per la prima volta in Italia con il suo “Reverie”

Per la prima volta in assoluto in Italia, BAEKHYUN, icona globale del K-pop e membro fondatore della leggendaria boyband EXO, sarà protagonista di un evento attesissimo: il “2025 BAEKHYUN WORLD TOUR ”, in programma domenica 20 luglio al Fabrique di Milano, unica tappa italiana del tour.

Con oltre 21,7 milioni di follower su Instagram, più di 680.000 su TikTok e 367.000 su X (Twitter), BAEKHYUN è uno degli artisti coreani più seguiti al mondo. I suoi videoclip raccolgono decine di milioni di visualizzazioni, e i suoi album da solista hanno superato complessivamente i 3 milioni di copie vendute.

Dati che confermano l’enorme portata del suo successo globale. “Reverie” è il primo tour mondiale solista nei 13 anni di carriera dell’artista. Il titolo richiama l’intento di offrire agli spettatori un’esperienza onirica e immersiva, trasformando ogni concerto in un viaggio emozionale tra musica, visioni e atmosfere suggestive. Il tour, partito da Seoul, toccherà 29 città in sei continenti, tra cui Sud America, Nord America, Europa, Oceania e Asia, per concludersi a Singapore. Le tappe europee includono Berlino, Parigi, Amsterdam, Londra e, appunto, Milano.

Le prime date già svolte in Corea e in America hanno registrato un grande successo di pubblico, confermando ancora una volta l’eccezionale forza scenica di BAEKHYUN e la portata internazionale del progetto. La data italiana, organizzata da iMe Entertainment Ltd, coincide con l’uscita del nuovo mini album “Essence of Reverie”, pubblicato lo scorso 19 maggio 2025, che segna una nuova fase nella maturazione artistica di BAEKHYUN.

Il disco attraversa sonorità elettroniche, R&B e atmosfere intime, con testi che esplorano desideri, sogni e ricordi.

Dettagli concerto – Milano 2025 BAEKHYUN WORLD TOUR in MILAN

Data:

Domenica 20 luglio 2025

Orario:

Ore 19:00

Luogo: Fabrique – Via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano

Biglietti:

Disponibili su www.ticketmaster.it/artist/baekhyun-biglietti/1422623

Presentato da:

INB100, THE BRIGHT WORLD Organizzato da: iMe Entertainment Ltd Local Partner: Zed Live

