Presentata ieri la terza edizione dei Black Carpet Awards

Si è tenuta ieri, a Palazzo Marino, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dei Black Carpet Awards, alla presenza di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro e con Michelle Francine Ngonmo, founder e CEO di Afro Fashion Association.

L’edizione 2025 dell’evento andrà in scena il prossimo 24 settembre presso il Teatro Manzoni, durante la Milan Fashion Week Women’s, e vedrà come madrina d’eccezione Naomi Campbell, icona mondiale della moda e da sempre attivista per la rappresentanza e l’equità.

Negli anni, i Black Carpet Awards si sono affermati come un punto di riferimento creativo e culturale: una piattaforma che mette in luce il talento di chi, troppo spesso, rimane invisibile all’interno della società. L’iniziativa celebra ogni anno i “Leader del Cambiamento”: persone di ogni origine e background che si distinguono per l’impegno concreto nella promozione della Diversità, dell’Inclusione e dell’Equità all’interno dell’industria creativa.

Afro Fashion Association è un’organizzazione no-profit fondata nel 2015, attiva tra l’Italia e l’Africa subsahariana. Guidata da volontari, promuove la moda, l’arte e la cultura come strumenti di scambio interculturale, empowerment e sviluppo economico sostenibile.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Milano la terza edizione dei Black Carpet Awards, un evento che porta con sé un messaggio potente e necessario – ha detto l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – Non si tratta solo di un premio, ma di una piattaforma di visibilità per tutte quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, si impegnano quotidianamente per rompere gli schemi, ampliare lo sguardo e costruire spazi dove diversità e inclusione sono veri valori culturali, sociali ed economici. La moda, il design, in generale il mondo creativo, hanno il potere di mandare messaggi diretti e incisivi, capaci di scuotere coscienze, abbattere barriere e spingere il cambiamento verso una società più inclusiva e giusta”.

“Giunti alla terza edizione dei Black Carpet Awards – ha spiegato Michelle Francine Ngonmo – rinnoviamo il nostro invito a un impegno collettivo: riscrivere insieme la storia. ‘Black/Nero’ per noi rappresenta la somma di tutti i colori, un simbolo di pluralità e inclusione. Essere visti, riconosciuti e considerati parte integrante della società è un diritto che tutti dovrebbero poter vivere. Una società realmente inclusiva non è solo più giusta, ma anche più ricca dal punto di vista umano, culturale ed economico. Cambiare lo status quo richiede coraggio, confronto quotidiano, capacità di dialogo e collaborazione trasversale. È solo così, con azioni condivise e costanti, che possiamo costruire un futuro più equo e rappresentativo”.

