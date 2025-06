L’8 Luglio, “One Piece”sbarca nuovamente a Milano

Dopo il travolgente successo dello scorso anno in Corso Como per i festeggiamenti del 25° anniversario, One Piece torna a stupire Milano con un’iniziativa unica: per la prima volta le iconiche vetrine della Rinascente di Piazza Duomo saranno interamente brandizzate con le ambientazioni e i personaggi del celebre e amatissimo anime giapponese, regalando ai passanti un’immersione nel mondo di Monkey D. Rufy e della sua ciurma.

Dal 8 al 21 luglio, One Piece conquisterà lo store milanese accogliendo i visitatori con una scenografia mozzafiato delle vetrine esterne. Scale mobili e ascensori brandizzati condurranno i fan e i consumatori a visitare il piano -1 dello store dove sarà possibile acquistare prodotti ONE PIECE di Bandai e Toei Animation in un pop-up corner dedicato. Una photo opportunity di grande impatto intratterrà i visitatori per catturare un ricordo di un’esperienza memorabile da non perdere!

Un’occasione unica per rinnovare l’incontro con la vasta community di fan della serie, ma l’iniziativa vuole anche essere un’opportunità per presentare One Piece a chi ancora non lo conosce e si avvicina per la prima volta – in una location inusuale e prestigiosa come Rinascente, che catalizza ogni giorno moltissime persone provenienti da tutto il mondo – a quello che oramai è un fenomeno globale, trasversale e inclusivo, capace di unire culture, generazioni e stili di vita.

Questa collaborazione tra Toei Animation Europe, Rinascente e i partner ufficiali rappresenta un ulteriore passo avanti nella celebrazione del fenomeno One Piece, che continua a raccogliere milioni di appassionati in tutto il mondo, e che anche in Italia si conferma tra i brand giapponesi più riconoscibili e amati.

Save the date! Dall’8 al 21 luglio vivi l’esperienza One Piece in Rinascente a Milano.

