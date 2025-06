Arena selvaggia, la nuova serie su Sky Nature

Arena selvaggia, la nuova serie in sei episodi in prima visione dal 25 giugno su Sky Nature in streaming su NOW e disponibile anche on demand, segue l’avventuriero ed esperto di sopravvivenza Max Djenohan in missione per scoprire e imitare le tecniche di sopravvivenza di alcuni degli animali più carismatici della Terra: dai leopardi dello Sri Lanka, abili nel mimetismo, agli elefanti della Namibia, adattatisi al deserto.

Max Djenohan ha trascorso molti mesi nei luoghi più selvaggi del mondo, imparando preziose lezioni da specie di grandi dimensioni come leoni, gorilla e coccodrilli, nonché da creature più piccole come formiche e gufi. Nella tradizione della sopravvivenza, se vuoi vivere un giorno in un posto nuovo, devi osservare e imparare dagli animali; che si tratti di trovare cibo, riparo o acqua, Max Djenohan segue e studia i suoi maestri selvatici per adattare le loro abilità e mettere in pratica le loro tattiche.

Gli episodi

Arena Selvaggia Ep.01 – Elefanti nel deserto – in onda da mercoledì 25 giugno

Max sfida l’arido deserto della Namibia e scopre come l’elefante della savana affronta il caldo più implacabile.

Arena Selvaggia Ep.02 – Il coccodrillo marino – in onda da mercoledì 25 giugno

Max si addentra nelle foreste di mangrovie del Borneo, dove un coccodrillo è a caccia di prede.

Arena Selvaggia Ep.03 – L’orango – in onda da mercoledì 2 luglio

Max impara l’arte della costruzione di nidi con l’orangotango, il maestro costruttore della giungla.

Arena Selvaggia Ep.04 – Gli scimpanzè – in onda da mercoledì 2 luglio

L’episodio segue le tracce degli scimpanzé nella foresta ruandese e per scoprire come si nutrono nella giungla.

Arena Selvaggia Ep.05 – L’orso labiato – in onda da mercoledì 9 luglio

Questo appuntamento è dedicato al mondo segreto dell’orso labiato, un animale audace.

Arena Selvaggia Ep.06 – Il leopardo – in onda da mercoledì 9 luglio

Osserviamo da vicino il leopardo, maestro del mimetismo, nella sua furtiva esplorazione della giungla dello Sri Lanka.

ARENA SELVAGGIA È UNA DOCU-SERIE PRODOTTA DA BEACH HOUSE PICTURES, IN ESCLUSIVA SU SKY NATURE DAL 25 GIUGNO DALLE 21.15, IN STREAMING SU NOW E DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND.

