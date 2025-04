Viaggi, anche per il 2025 la parola d’ordine è “low cost”

Ogni qualvolta ci si ritrova a dover progettare una vacanza, la domanda è sempre la stessa: “Dove andiamo?”.

Quando si parla di viaggi, infatti, la destinazione è un elemento fondamentale, capace di condizionare ogni tipo di scelta. Tuttavia, c’è un altro aspetto decisivo che pesa ancora di più sulla decisione finale ed è il budget, dal quale dipende non solo la riuscita della vacanza, ma la partenza stessa. In mancanza di un’adeguata copertura finanziaria in grado di sopperire all’intera spesa, pianificare le prossime ferie può diventare davvero complicato, per non dire impossibile.

Per fortuna, negli ultimi anni, il mondo del turismo è cambiato in maniera radicale e gli operatori del settore hanno iniziato a lasciare sempre più spazio a soluzioni low cost estremamente vantaggiose, in grado di offrire ogni tipo di comfort durante il soggiorno, ma ad un prezzo ragionevole, persino in alta stagione.

Per trovare le migliori offerte con un’ampia selezione di pacchetti viaggio e itinerari su misura, non c’è nessuno come Trip.com, la piattaforma che confronta tra loro centinaia di opzioni differenti e che consente di prenotare in un’unica soluzione l’alloggio e il trasporto, con la possibilità di aggiungere anche eventuali servizi supplementari. Il risparmio raddoppia, poi, grazie anche all’imperdibile codice sconto Trip.com di Topnegozi, che garantisce ulteriori vantaggi per acquistare il proprio pacchetto ad un prezzo ribassato.

Prima di procedere con la prenotazione, però, quello che bisogna stabilire è il tipo di vacanza che si vuole fare. Adesso, infatti, viaggiare durante tutto l’arco dell’anno è diventato molto più facile, complici anche i numerosi “ponti” stagionali che rappresentano un’occasione unica per tutti gli amanti delle vacanze “mordi e fuggi”.

Anche perché l’eterna diatriba tra mare e montagna è superata da un pezzo e le persone sono sempre più propense a cercare qualcosa che possa essere in grado di coinvolgere tutti i sensi e trasformarsi in una vera e propria esperienza.

Effettivamente partire per brevi soggiorni in diversi momenti dell’anno, optando per località poco frequentate e lontane dai flussi turistici più affollati, è diventata quasi un’abitudine anzi, è un appuntamento fisso, al quale la gente difficilmente riesce a rinunciare. Ecco, dunque, che anche per questo 2025, al top tra le preferenze dei vacanzieri si confermano le mete “quasi” sconosciute, località che sono davvero delle piccole perle, veri e propri tesori tutti da scoprire che si rivelano sempre una piacevole scoperta.

Perchè ormai anche il concetto di “low cost” è stato ampiamente sdoganato e le destinazioni dove trascorrere pochi giorni all’insegna del relax e del divertimento senza spendere una fortuna sono davvero infinite. L’importante è partire.

