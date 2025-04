Ofelia Passaponti Miss Italia 2024, ottiene seconda laurea

Non era mai avvenuto che una Miss Italia conseguisse la laurea magistrale con la corona in testa, cioè poco tempo dopo la conquista del titolo. Questo traguardo è stato raggiunto da Ofelia Passaponti, 24 anni, senese. Oggi infatti, all’Università’ della sua città Ofelia ha ottenuto con alta votazione la seconda laurea in “Strategie e Tecniche della Comunicazione” dopo quella triennale sullo stesso tema.

Titolo della tesi “Il filo d’oro della bellezza: un viaggio tra ideali e rappresentazioni, dal mito alla corona”, cioè dagli infiniti modi in cui la Bellezza si è rivelata nel corso della storia dell’umanità all’esperienza vissuta dalla ragazza a Miss Italia.

Una laurea che appare come il diario di una giovane donna che tra due lauree e tante ore dedicate allo studio si è presa “la libertà e il proprio diritto” di partecipare a un concorso di bellezza. E vincerlo.

“Miss Italia del resto, da semplice passerella di bellezza – scrive Ofelia nella tesi – si è trasformata in un manifesto di evoluzione culturale, essendosi adattata ai tempi e ai cambiamenti, cercando di abbracciare una nuova idea di femminilità, più autentica e più inclusiva”.

La neo dottoressa, con le sue due corone – una con le foglie di alloro come premio al suo studio, l’altra come simbolo di Miss Italia –

è stata festeggiata dai familiari, dai rappresentanti del Concorso e dagli amici. Patrizia Mirigliani ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Miss e le ha e inviato le sue congratulazioni.

