Il fascino dell’Antico Egitto, tra viaggi e giochi d’avventura

La storia dell’Antico Egitto è da sempre avvolta nel mistero, in un passato remoto e lontano, i cui accadimenti risalgono a ben prima della nascita di Cristo e delle vicende che hanno contraddistinto popoli come i Greci e i Romani.

L’interesse verso questa cultura e le sue molteplici manifestazioni è forte in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione: lo confermano i numerosi poli culturali che attorniano il Belpaese, il quale vanta un’eccellenza come il Museo Egizio di Torino, ma non solo: anche la sezione del Museo Archeologico di Bologna è alquanto degna di nota.

Oggi vi portiamo alla scoperta dell’Egitto più ancestrale, tra viaggi e giochi d’avventura, di cui è uno dei massimi protagonisti da ormai diversi anni.

In viaggio in Egitto, sulle orme dei Faraoni

Sapete qual è il periodo migliore per visitare l’Egitto e scoprire le meraviglie che racchiude da millenni nel suo territorio? Si tratta di quello che va da febbraio fino a maggio, mentre è da evitare l’estate, a meno che non vi sentiate pronti a tollerare temperature particolarmente elevate. A ottobre il clima torna di nuovo mite, per poi farsi leggermente più rigido nel periodo invernale, a fronte di una media stagionale intorno ai 20°C.

Possiamo quindi affermare che si tratta di un luogo perfetto per fare un viaggio di piacere praticamente tutto l’anno, tenendo conto che i costi delle strutture sono più contenuti nei momenti di bassa stagione.

Ma quali parti dell’Egitto visitare, nello specifico, per poter scoprire i reperti che tanto l’hanno reso iconico a tutti gli angoli del pianeta? Una delle opzioni preferenziali è quella di intraprendere una crociera sul Nilo, il corso d’acqua attorno al quale si è sviluppata l’antica civiltà in cui ognuno di noi si è imbattuto almeno una volta nella vita, anche soltanto con l’immaginazione o all’interno delle opere cinematografiche e letterarie. Lo troviamo citato persino in una delle poesie più belle e celebri di Giuseppe Ungaretti, ovvero I fiumi.

Cosa visitare

Spostandosi lungo le sponde del Nilo si potranno ammirare i monumenti entusiasmanti di Luxor, tra cui il Tempio di Karnak e la Valle dei Re. E perché non fare una tappa a Edfu, dove c’è invece il Tempio di Horus? E che dire poi di Aswan, città antichissima la cui fondazione risale al 220 a.C. A opera del Faraone Tolomeo III? L’elenco delle mete su cui soffermarsi potrebbe andare avanti ancora a lungo.

Se infine non volete farvi mancare niente quanto a cultura non vi resta che recarvi presso il Museo Egizio del Cairo, il quale custodisce alcuni dei tesori più preziosi ed entusiasmanti del mondo; non a caso attira tantissimi visitatori ogni anno.

I giochi online a tema Antico Egitto

L’Antico Egitto non è oggetto soltanto di mistero e di scoperta da parte di quanti amano viaggiare. Come abbiamo avuto già modo di vedere a proposito di Giuseppe Ungaretti, si trova al centro di tutto ciò che suscita curiosità dal punto di vista culturale e persino nelle soluzioni dedicate all’intrattenimento, incluse quelle sviluppate con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche.

I giochi a tema Antico Egitto sono diversi e tra i più interessanti troviamo Book of Dead, una slot machine online sviluppata da Play’n Go, con vicende che ruotano intorno alle avventure di un esploratore che parte alla ricerca dei tesori contenuti in una piramide egiziana.

Questo tipo di ambientazione conferma un trend ormai in auge da tantissimo tempo: la suggestione che questa antica civiltà – mai del tutto decifrata e compresa –ha saputo esercitare sull’animo umano. Un fenomeno che parrebbe destinato a durare ancora a lungo.

