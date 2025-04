Flashdance audizioni per il musical in scena al Nazionale

Al via le audizioni per la nuova versione italiana di FLASHDANCE – il musical, in scena solo a Milano, al Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni da ottobre 2025.

Pre-selezione video fino a domenica 11 maggio su heart-social.com, audizioni in presenza, call back e final dal 26 al 29 maggio per i performer selezionati.

Lo spettacolo, basato sull’omonimo film Paramount Picture con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszteraas, il soggetto di Tom Hedley e presentato grazie a un accordo con NORDISKA ApS Copenhagen, sarà diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini, con la produzione esecutiva di Compagnia della Rancia e in collaborazione con heArt.

Tutti i dettagli al link

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia