Vertice a Palazzo Lombardia tra il presidente della Regione Attilio Fontana e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per fare il punto su una serie di opere in corso di realizzazione in tutta la Lombardia.

“Grazie al lavoro del Ministro Salvini – ha evidenziato il governatore Fontana – tanti cantieri sono finalmente partiti, sia per le Olimpiadi del 2026 sia rispetto a molti altri interventi attesi sul territorio e frenati dalla troppa burocrazia. Il Ministro agisce con concretezza tipicamente lombarda dando impulso a progetti fondamentali per potenziare le infrastrutture e rendere sempre più competitiva la Lombardia”.

Tra i temi trattati anche l’intermodalità e lo sviluppo della logistica, con particolare attenzione alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS): lo scorso mese, infatti, il Governo ha riconosciuto la Zona Logistica Semplificata per i porti di Cremona e Mantova, un’occasione importante per portare benefici tangibili al sistema produttivo ed economico dei territori interessati.

Nel corso del vertice si è svolto anche un approfondimento sull’autostrada Cremona-Mantova, opera che resta prioritaria per Regione nell’ottica di efficientare la viabilità nel quadrante sud della Lombardia

“Il nostro impegno per realizzare la Cremona-Mantova non è mai venuto meno – ha precisato Fontana – e nel Ministro Salvini abbiamo trovato un interlocutore attento e preparato, disposto a risolvere le criticità. Con lui si può davvero passare dalle parole ai fatti, essendo fondamentale in questo caso un intervento ministeriale considerando la strategicità dell’infrastruttura e la connessione con il Tibre”.

