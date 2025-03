Presso il Consiglio Regionale della Campania, nella Sala Don Peppe Diana (Isola F13), si è svolto il primo incontro del ciclo di eventi dal titolo “Salute in ottica di genere: prendiamoci cura delle Donne”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania e ideato dalla Sottocommissione Salute.

L’evento inaugurale, intitolato “Il primo atto della vita è il respiro”, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sanitari sull’importanza di adottare un approccio alla salute basato sulle specificità di genere. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulle esigenze uniche delle donne, con l’intento di promuovere una medicina personalizzata che tenga conto delle differenze biologiche e sociali.

Saluti istituzionali e introduzione

L’apertura dei lavori è stata affidata agli interventi della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Anna Letizia, e del Prof. Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli nonché Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli. Le conclusioni della giornata sono state curate dalla Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia. La Dott.ssa Myriam Mazza, componente della CPO e Coordinatrice della Sottocommissione Salute, ha introdotto i temi della giornata, mentre la Dott.ssa Rosaria Bruno, Vicepresidente della CPO e attivista per i diritti delle donne, ha moderato l’incontro con competenza e passione.

Approfondimenti e tematiche trattate

Durante la sessione, gli interventi dei relatori hanno messo in luce aspetti cruciali della medicina di genere:

Dott. Ugo Trama , Dirigente Staff della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ha discusso del ruolo dei medici di medicina generale nella diffusione della cultura della medicina di genere.

, Dirigente Staff della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ha discusso del ruolo dei medici di medicina generale nella diffusione della cultura della medicina di genere. Dott. Vincenzo Schiavo , Medico Chirurgo e Presidente provinciale della FIMMG Napoli, ha analizzato le differenze di genere nelle patologie dell’albero respiratorio.

, Medico Chirurgo e Presidente provinciale della FIMMG Napoli, ha analizzato le differenze di genere nelle patologie dell’albero respiratorio. Prof. Lucio Cagini, Direttore UOC Chirurgia Toracica (Ospedali dei Colli/Monaldi) e Professore Associato UniPg, ha esplorato le nuove frontiere terapeutiche in un’ottica di genere.

Gli esperti hanno evidenziato l’importanza di sviluppare percorsi clinici che mettano al centro la persona, riconoscendo le differenze di genere come elemento chiave per una medicina più inclusiva ed efficace.

Patrocinio e partecipanti

L’iniziativa è stata patrocinata dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia e ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, tra cui medici, farmacisti e dirigenti regionali.

Organizzazione e comitato scientifico

L’evento è stato organizzato dal Comitato Scientifico della Sottocommissione Salute della CPO, composto da:

Myriam Mazza

Rosaria Bruno

Lilly Arcella

Marilena Schiano Lo Moriello

Antonella Esperto

Vivien Valli

Cristina Cennamo

Angela Giugliano

Con questo primo incontro, il ciclo di eventi “Salute in ottica di genere” pone le basi per un dialogo costruttivo sulla necessità di un approccio sanitario più inclusivo, evidenziando l’importanza della prevenzione e di percorsi personalizzati per migliorare il benessere delle donne.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia