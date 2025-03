Rho: sicurezza, nuove telecamere in piazza Marinai d’Italia

Sono attive da alcuni giorni le sei nuove telecamere montate in piazza Marinai d’Italia a Rho, scelte per garantire maggiore sicurezza all’area, anche in seguito alle segnalazioni ricevute da parte della cittadinanza.

Il sistema è composto da sei telecamere Hikvision da 8 MPX, connesse tramite tecnologia 4G. Le immagini che ciascuna di esse cattura sono visibili dal centro di controllo della Polizia Locale tramite il software già in uso: il sistema offre la possibilità di visionare l’intera piazza da tutti gli angoli di interesse. Una delle telecamere è stata puntata verso i bagni pubblici esterni alla piazza, in via Beatrice D’Este.

“Come ho ricordato nell’ultimo incontro pubblico avvenuto a Lucernate, non siamo affatto contrari alle telecamere, anzi abbiamo potenziato in questi anni gli impianti esistenti sul territorio cittadino – commenta il Sindaco e Assessore alla Polizia Locale Andrea Orlandi – In piazza Marinai d’Italia era emersa con forza la necessità di una videosorveglianza che potesse permettere di vigilare su chi si ritrova in quell’area e in passato è stato autore di schiamazzi e vandalismi. Nulla cambia per i controlli della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, che rimangono costanti e quotidiani: abbiamo uno strumento in più per prevenire problemi di vario genere”.

“Le nuove telecamere – spiega l’Assessore alla Smart City Emiliana Brognoli – rappresentano un ulteriore passo avanti verso una città più sicura e tecnologicamente all’avanguardia. Voglio ringraziare l’Ufficio Tecnico che, anche grazie alle recenti assunzioni, sta contribuendo a un percorso di innovazione che proseguirà nei prossimi mesi con l’adozione di software sempre più avanzati. Questo investimento in sistemi di sicurezza innovativi si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale e sviluppo della Smart City, con l’intento di rendere Rho una città sempre più moderna e attenta alle esigenze dei cittadini”

