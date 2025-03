Rho, marcia per la legalità: “Non calpestate il suolo…”

In occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, mentre a Trapani si svolgeva l’evento nazionale organizzato da Libera e Avviso Pubblico, il Comune di Rho ha voluto organizzare una Marcia per la legalità per ribadire, come spesso ricorda il Sindaco Andrea Orlandi, che “A Rho la mafia c’è, ma Rho c’è contro la mafia”.

I partecipanti si sono radunati in piazza San Vittore per formare il corteo. Ad accoglierli l’assessore alla Legalità Nicola Violante, artefice dell’evento, che ha ringraziato studenti, insegnanti, forze dell’ordine e Protezione civile, le istituzioni presenti e i liberi cittadini.

“Siamo qui – ha detto Violante – perché desideriamo tutti ribadire l’importanza di far crescere nella nostra comunità la cultura della Legalità, perché la legalità è un’esigenza fondamentale della vita sociale, per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune. La nostra Costituzione ce lo ricorda: la Legalità rappresenta una conquista sociale, che regola e deve continuare a regolare i rapporti tra le persone, tra noi cittadini. Celebriamo questa Giornata pronunciando i nomi delle 1.101 vittime mentre percorreremo il tragitto che ci porterà da questa piazza al Parco della Legalità, un parco pensato e realizzato grazie al contributo degli studenti del liceo Majorana, che hanno proposto di utilizzare un terreno confiscato a un mafioso trasformandolo in uno dei luoghi iconici di Rho”.

Dopo un minuto di silenzio in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata, a leggere i nomi delle vittime hanno iniziato il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore Nicola Violante, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi, la presidente della Commissione Legalità e Antimafia Clelia La Palomenta, il consigliere Salvatore Tranchina, il consigliere Christian Colombo. Per Regione Lombardia Paola Pollini, presidente della Commissione speciale – Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; i consiglieri Michela Palestra e Carlo Borghetti. Per il Comune di Solaro, il Sindaco Nilde Moretti e l’assessore alla legalità Francesca Tramarin. Per il Comune di Lainate, la Vicesindaco e assessore Legalità Maria Cecilia Scaldalai. Per il Comune di Pregnana Milanese, l’assessore alla Legalità Roberta Borghi. Per il Comune di Bollate l’assessore all’Ambiente Emilia Pistone. E ancora: il prevosto di Rho don Gianluigi Frova, per la Polizia Locale il commissario Damiano De Luca, per la Polizia di Stato l’agente scelto Raffaele Mozzillo; per l’Arma dei carabinieri il carabiniere Mario De Maso; per la Guardia di Finanza il luogotenente Clemente Ricciotti.

Si è quindi formato il corteo, aperto dalle istituzioni e da quaranta studenti delle scuole superiori che hanno proseguito la lettura dei nomi delle vittime lungo il tragitto verso il Parco della Legalità. In marcia c’erano gli studenti della scuola secondaria di primo grado San Carlo-San Michele e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: Istituto Puecher Olivetti, liceo Majorana, Itis Cannizzaro, Istituto tecnico Mattei e liceo Rebora

