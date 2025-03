Proseguono i sopralluoghi dell’assessore nelle case Aler

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, nelle case Aler per fare il punto sui lavori in corso e intensificare il dialogo con i residenti. Oggi le visite si sono concentrate nei quartieri Aler di Rozzano (MI), presenti anche il consigliere regionale Maira Cacucci e il direttore generale di Aler Milano Matteo Papagni.

“Rozzano – ha affermato l’assessore Franco – è al centro di importanti investimenti della Regione attivati in questi anni attraverso la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative. Molti interventi di riqualificazione sono stati completati, altri sono in corso d’opera e contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei residenti. Ho voluto verificare di persona la situazione e interloquire con gli inquilini per ascoltare le loro necessità: con loro il dialogo è stato positivo e costruttivo”.

L’assessore Franco ha confermato inoltre la particolare attenzione per le opere di manutenzione: “Abbiamo raccolto segnalazioni sulle quali ho chiesto ad Aler di attivare rapidamente le procedure finalizzate alla risoluzione dei problemi. In quest’ottica ho voluto potenziare il nucleo del ‘Pronto intervento’ di Aler per rendere più tempestive le risposte ai cittadini, così da rafforzare il clima di fiducia nei confronti delle istituzioni”.

“Attuare la ‘Missione Lombardia’ – ha evidenziato Franco – significa anche garantire una presenza costante sui territori per far sentire ai cittadini la vicinanza della Regione e monitorare l’andamento dei lavori affinchè siano adeguati, efficienti e il più possibile tempestivi”.

