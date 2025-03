“Milano è viva”, online bando per partecipare al palinsesto

Dal 21 giugno al 31 ottobre torna in città il palinsesto di ‘Milano è viva’, progetto di intrattenimento e spettacolo finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano – Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo diffuse in città, in particolare nei quartieri meno centrali.

La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per la costruzione e realizzazione del palinsesto, i cui eventi saranno selezionati attraverso bando pubblico da un’apposita commissione, in base ai criteri indicati nell’avviso pubblicato oggi.

Il palinsesto dovrà essere caratterizzato dalla interdisciplinarità e varietà, così da coinvolgere il più vasto pubblico possibile, intercettando diversi interessi e in grado di raccogliere e rilanciare la creatività, la tradizione e l’innovazione tipici del tessuto creativo e artistico milanese, oltre che italiano: dalle rassegne musicali all’aperto alle mostre, dai reading letterari ai concerti musicali di artisti locali o nazionali e internazionali. E ancora teatro, danza, laboratori e animazione per i più piccoli.

Per questa quarta edizione, il finanziamento del Ministero della Cultura è di 1.155.013,73 euro, diviso in due sezioni.

La sezione A dedicata a festival teatrali, musicali, di danza, arte circense e multidisciplinari, tramite cui verranno finanziati otto grandi festival, uno per ciascun municipio dal 2 al 9. Ogni festival dovrà coinvolgere almeno tre quartieri dello stesso municipio.

La sezione B riguarda invece progetti ed eventi diffusi, attraverso la quale verranno finanziati attività di spettacolo nei quartieri periferici.

Il contributo erogato non potrà superare l’80% del valore del progetto, né generare un utile superiore a quello necessario per il pareggio di bilancio.

Possono partecipare alla procedura di evidenza pubblica tutti gli organismi finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo del MIC e quelli operanti nel settore da almeno tre anni

