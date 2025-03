Un cittadino peruviano di 33 anni residente a Peschiera Borromeo si trova ricoverato in fin di vita all’Ospedale Niguarda di Milano.

Il motivo è un incidente stradale avvenuto all’alba di stamane, intorno alle 5.30 sulla Milano-Varese tra Lainate e lo svincolo con la A9 direzione Varese.

L’automobilista mentre stava percorrendo il tratto autostradale, è stato tamponato violentemente da una vettura che sopraggiungeva sulla stessa corsia.

Immediati I soccorsi con i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Rho intervenuti per estrarre il corpo del conducente e consegnarlo ai sanitari del 118 e in seguito trasportato con elisoccorso al Niguarda in codice rosso.

Illeso l’altro automobilista.

Sulle cause indaga Polstrada

