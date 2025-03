Eventi principali del Tigullio Design District 2025

20A due anni e dieci mesi dalla prima edizione del 2022, Il Tigullio Design District 2025 alla sua quarta edizione, vedrà, come nell’ottica degli organizzatori sin dal principio, lo sviluppo delle attività spalmate nell’ intero Golfo del Tigullio, l’ ampliamento delle attività, oltre che online anche in presenza, aumentando di anno in anno il coinvolgimento del territorio intero.

INAUGURAZIONE TDD2025, con sfilata dell’ Istituto di Moda di Genova + aperitivo

Si comincerà con una grande inaugurazione a Santa M

argherita Ligure presso Villa Durazzo,

Domenica 6 Aprile, dove verrà presentato l’ evento 2025 ad istituzioni e stampa, le attività

principali di questa edizione e la visione per i prossimi anni. Il momento verrà arricchito da una una sfilata di moda dell’ Istituto di Moda di Genova ed un ‘ anteprima della mostra “Trame Liguri: dialogo tra Moda, Arte e Design”, il tutto si concluderà con un aperitivo conclusivo per tutti gli ospiti. Parteciperanno autorità locali e del territorio ligure, ospiti ed istituzioni, enti e partner del Tigullio Design District, oltre che stampa e personalità di rilievo, per un momento sia istituzionale che conviviale, di network e lifestyle.

 Design ante litteram la sedia leggera di Chiavari dall’800 ad oggi – 2° Edizione

Tra gli appuntamenti inseriti in calendario, anche la mostra sviluppata in anteprima nella passata edizione da “LiguriaDesign”, Società Economica di Chiavari ETS ed i principali attori del chiavarese, con grande successo di pubblico e critica, che si pone l’obbiettivo di essere una proposta definitiva di esposizione della sedia leggera di Chiavari dai suoi inizi al presente, in una formula nuova ed in crescita rispetto alla prima edizione. In questa edizione la mostra si allargherà diventando una mostra diffusa sulla Città di Chiavari, e raggiungere un primato assoluto: una mostra di sedie più grande del mondo articolata in una città intera, e dalla settimana del design nel Tigullio si allungherà sino al 4 maggio.

“La sedia leggera di Chiavari” – spiega Davide Conti – “è considerata dai massimi esperti del settore, l’antesignana del prodotto di design vero e proprio, un’eccellenza italiana che ha saputo fino ad oggi far innamorare il pubblico più sofisticato di tutto il mondo. Una combinazione di creatività, arte, ingegno e tecnica, concentrati in un prodotto dalle caratteristiche in eguagliate di leggerezza e robustezza, che ne hanno fatto la sedia più copiata al mondo e la sedia più ricercata da collezionisti ed amanti del settore e non”.

Saranno oltre 250 le sedie in mostra durante questo 2025, sia all ‘ interno del laboratorio sede principale dell’ esposizione, sia in città tra negozi, botteghe, hotel e corner speciali. Una mostra in movimento, diffusa, dinamica: il suo sviluppo avviene anche nel laboratorio con la presenza di artigiani ed impagliatrici pronte a trasmettere al pubblico il loro lavoro e questa grande tradizione chiavarese. Questa edizione pertanto si prefigge l’ obbiettivo di raccontare un prodotto icona del made in Italy nel mondo, creato ancora oggi dopo oltre 2 secoli di storia a Chiavari, con appendici fuori dal laboratorio, ed in città, gettando le basi per la mostra si sedie più grande al mondo, trovando appendici anche fuori città nel Golfo del Tigullio ma anche al Fuorisalone di Milano, nell’ ottica di promozione territoriale che và oltre ai propri luoghi d ‘ origine.

 Workshop; design tra terra e mare – 3° Edizione

Grande il coinvolgimento delle scuole, durante la settimana del Tigullio Design District vi

saranno numerosi workshop all’ interno dei 5 istituti del territorio, quali il Giannini, Marconi,

Luzzati di Chiavari, Da Vigo di Rapallo e Natta di Sestri Levante. Nell’ ottica di evento diffuso, anche il progetto del workshop, iniziato nel 2023 con il coinvolgimento iniziale di un solo istituto, quest’ anno cresce, diventano cinque gli attori coinvolti, per centinaia di studenti a contatto con i professionisti, ecco alcuni nomi dei designer che interverranno durante la settimana: Fabio di Bella, Filiberto Maria Festa, Francesca Bezzan, Rosangela Mammola, Danilo Rolle, Joseph Amoruso, Daniela Cantatore, Michele Schiesaro, Nicola Lonato, Umberto Tagliavini, Sonia Alpi, Luca Porcu, Alessandra Lorini, Lorenzo Squadrito, Riccardo Suriano, Emanuele Spadaro, Massimo Verme, Marina Bo ed altri. Il workshop essendo cresciuto così tanto verrà sviluppato in biennale, iniziando da incontri di formazione e preparazione, e vedendo i progetti finalizzati nella prossima edizione del Tigullio Design District in Aprile 2026.

 Mostra; 27 x 27, giovani talenti crescono

A corollario di un biennio svolto, verrà inaugurata la mostra “27×27; giovani talenti crescono” a Zoagli nella meravigliosa Villa Vicini, dove durante tutta la settimana saranno visibili i 27 progetti creati dai 27 gruppi che hanno lavorato nel 2023-2024 al workshop design tra terra e mare, azione anch’ essa propedeutica al futuro del workshop, e prima mostra di design creato da studenti delle superiori del territorio, a sinonimo del fatto che le idee, possono diventare progetti, i progetti esposizioni culturali e volendo occasioni di sviluppo, innovazione ed impresa locale.

 Liguria Blu; nautica sostenibile per le aree protette marine

Organizzato da “Liguria Design” e GerrisBoats, curato da Massimo Verme, si terrà a Lavagna presso la Sala Campodonico e vedrà il coinvolgimento oltre che di GerrisBoats a racconto delle sue proposte di design, l’ azienda Vulkan di Novi Ligure con Matteo Zangrandi e PerMare di Sanremo con Barbara Amerio. Parteciperanno tanti ospiti del settore nautico come Gabriele Maestri di Castagnola Yacht, Stefano Pagani per Confindustria Nautica, Luca Rizzotti di We are Foiling , Giorgio Gallo e Alberto Carmagnani di RINA, oltre che Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore, il Comandante Salvatore Amenta della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, Presidente dell’ Ente area protetta marina di Portofino ed altri.

 Design 4 future; soluzioni per una Nautica inclusiva

Si terrà a Chiavari, in porto presso il magazzino culturale BOX 36, organizzato da “Liguria

Design” e Lega Navale di Chiavari-Lavagna, con curatrice l’architetto-atleta paralimpica FIV

Valia Galdi, verranno invitati ospiti a portare la loro esperienza tra cui l’ azienda Barchelettriche con Michele Solari, CaDamà con Andrea Brigatti, e l’ associazione Noi Handiamo con Marco Carbone. Interverranno inoltre il Comandante Salvatore Amenta della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, Alessandra Ferrara Assessore porto e demani del Comune di Chiavari, Carlo Alberto Carrai di MadeIT4All ed altri ospiti. L’ evento proporrà per i partecipanti grazie alle aziende coinvolte, un pomeriggio di prove in barca con Barchelettriche e la Max Gua di Noi Handiamo, dove spiegare, far conoscere e raccontare l’esperienza direttamente in mare ai partecipanti del forum, nell’ ottica di un forum dove teoria e pratica si incontrano per un momento unico e inclusivo.

 1° Forum Liguria Design

Sabato 12 aprile, durante la mattinata organizzato dall’ Associazione Culturale Liguria Design, si terrà il 1° Forum Liguria Design, ossia il primo incontro regionale aperto ai designer liguri per una mattinata di presentazioni, confronti e network, un’ occasione unica e speciale, primo vero incontro territoriale per designer di diversi settori, dalla grafica alla nautica, designer di interni, del prodotto e molti altri in linea con la filosofia di “LiguriaDesign” prima community ligure per coinvolgimento trasversale nel settore design. L’ evento si terrà nella splendida location dell’ Hotel Vis a Vis di Sestri Levante partner del Forum che grazie ai suoi spazi darà un valore speciale alla giornata, con una vista mozzafiato sulla Baia del Silenzio e tutto il Golfo del Tigullio.

 Evento Best Shop 2025

L’Associazione Culturale Liguria Design" durante il Tigullio Design District conferirà il

riconoscimento / marchio di qualità; “Best Shop"” 2025 per le attività commerciali del Golfo del Tigullio, che rispettano canoni legati alla bellezza, servizi e storicità per valorizzare quegli imprenditori che offrono la migliore esperienza ad abitanti e turisti. Queste le realtà premiate nel 2024: Antica Drogheria Seghezzo, Arredamenti De Bernardis SRL, Boutique Zia Luisa sas , Cordani Velluti snc, Grimoldi SRL, Meci Luce SRL ed Officina Arredo di Sonia Alpi. La serata di premiazione / cocktail sarà Lunedi 7 Aprile a Zoagli nella splendida Villa Vicini. Per questa seconda edizione sono state selezionate decine di attività commerciali del Golfo del Tigullio e la giuria dell’ Associazione, coordinata dalla Presidente di giuria Morena Mazzari ( Direttrice istituto di Moda di Genova ) ha decretato i seguenti vincitori che verranno premiati con attestato e marchio di qualità. Serata in collaborazione con Paolo Grotti di Banca Mediolanum filiale di Genova. Risultati visibili online dal 7 Aprile 2025 in poi.

 Sea Design Award 2025 – 3a Edizione

Rivolto a tutti i giovani universitari dal mondo che studiano nelle facoltà di design, nello specifico quelli di design nautico ed industriale, che hanno partecipato inviando un progetto dedicato ai grandi temi legati al mare. Il 7 Aprile primo giorno del TDD 2025, verranno proclamati i vincitori visibili sul nostro sito nella sezione dedicata al concorso. Questa la giuria finale professionisti ed esperti internazionali che hanno giudicato e decretato i vincitori: Amy Jiang, Cristian Visentin, Marcella Ottolenghi, Michael Young, Roberto Curtò e Tommaso Piazzola.

 Premiazione “Pimp my glass bin”



Martedì 8 Aprile, presso il Palazzo Bianco del Comune di Chiavari vi sarà la premiazione del

concorso per le scuole “Pimp my glass bin” un’iniziativa di CoReVe con Aprica ed il Comune di Chiavari per i licei artistici e gli istituti grafici della città. Il progetto per individuare le nuove grafiche da apporre ai nuovi contenitori cittadini del vetro, mira a sensibilizzare i giovani sulla raccolta differenziata del vetro e sulla sostenibilità, valorizzando il territorio attraverso il design. Un’opportunità per unire creatività e impegno ambientale tramite il design, rendendo Chiavari ancora più bella e consapevole. Giurati del concorso: Antonio Segalerba | Sindaco della Città Metropolitana Davide Conti | Presidente Associazione Culturale Liguria Design Emanuele Sanguineti | Consigliere per il Comune di Chiavari ai servizi ecologici Federico Messuti | Sindaco della Città Chiavari Filippo Agazzi | Aprica S.p.A. Francesca Bezzan | Graphic Designer professionista

 Evento: “Fare rete, rigenerare, trasformare” tavola rotonda dedicato alla rigenerazione

urbana della Lavagnina + aperitivo

Mercoledi 9 Aprile a Sestri Levante, l’agenzia di comunicazione e spazio coworking Social Levante ospiterà un incontro tra imprese, associazioni e cittadini per discutere della rigenerazione urbana del quartiere Lavagnina. Il Tigullio Design District sarà quindi l'occasione per confrontarsi sulle criticità del quartiere, raccogliere proposte e creare nuove sinergie da e per il territorio. In questo contesto, il design sarà un alleato prezioso per reimmaginare gli spazi urbani e dare vita a progetti creativi sostenibili, per trasformare l’esistente con progetti creativi. L’aperitivo a termine evento sarà curato da Cheers Cocktail Catering e Articiocca Cucina e Bottega.

– Cinque sguardi una città; l’ arte tra design architettura e artigianato

La prima mostra di Anonima Chiavarese, collettiva di 5 designer grafici ed illustratori del territorio, tra cui: Francesca Bezzan, Raffaella Vernazza, Camilla Giachetta, Gian Franco Randazzo e Riccardo Guasco presso Calata Ovest nel porto di Chiavari.

