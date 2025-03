Centro socioculturale La Stazione di Lonato: marzo è donna!

“Marzo…è donna!” è questo il nome prescelto per la rassegna letteraria e culturale, tutta al femminile, organizzata per il mese della rinascita al Centro Socioculturale La Stazione di Lonato Del Garda, in provincia di Brescia.

Tre grandi appuntamenti che vedranno come indiscusse protagoniste eccellenti penne della scena letteraria italiana. La rassegna è iniziata ieri con l’autrice torinese Tamara Brazzi che, per l’occasione, presenterà al pubblico lonatese ben due suoi romanzi, Veronica Ed Io e A Giugno Mi Sposo.

Sabato 8 marzo si proseguirà con un incontro con l’editrice, autrice e poetessa Stefania Convalle e con il suo romanzo Seduti Allo Stesso Tavolo. E, per concludere, sabato 15 marzo, la vocal coach e scrittrice Daniela Carelli allieterà il pubblico con la presentazione della sua opera E Leda Inventò Il Mondo. Tutti gli incontri avverranno alle ore 17.00 e l’ingresso sarà libero.

La moderazione sarà a cura dall’addetto stampa Laura Gorini, ideatrice della stessa rassegna. Riprese video e reportage fotografici ad opera di Damiano Conchieri.

