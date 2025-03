Tutto pronto per il via della ventottesima Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare, nei padiglioni 6, 5, 4, 3 e 3 bis, da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025. Organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 per gli operatori del settore. Il sabato l’accesso sarà consentito anche al pubblico. L’ingresso è dal varco di viale Kennedy.

L’evento inaugurale dell’edizione 2025 si terrà giovedì alle 11:30 nella sala Mediterraneo del padiglione 3, alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Interverranno Angioletto de Negri, patron di BMT; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli; Alessandra Priante, presidente Enit; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri; Gianluca Caramanna, deputato di FdI e consigliere della ministra del Turismo. Modera Valentina della Corte, Università Federico II.

BMT e il suo ricco programma puntano anche sul confronto e sull’aggiornamento professionale. In quest’ottica si inserisce il convegno in cui si dibatterà di un tema attuale come “I nuovi trend dell’ospitalità tra made-in e catene internazionali”, organizzato con la collaborazione della sezione di Hospitality Management dell’università Federico II. Con la convention “Il turismo del futuro, come avere successo tra intelligenza artificiale, overtourism e competitività globale”, a cura di Visit Italy Media, si affronteranno i temi legati alle nuove tecnologie applicate al turismo anche in termini di gestione dei flussi. L’associazione Assidema spiegherà, invece, “Come creare, formare e sviluppare una destinazione, strumenti utili e best practice”. L’associazione italiana Rating Advisory proporrà poi un workshop dal titolo “Strategie di innovazione a start-up talk”. E ancora, si parlerà di destination management, dei progetti del Cnr, di turismo gentile, di turismo accessibile, della sostenibilità dei nuovi modelli di ospitalità diffusa e di cicloturismo.

