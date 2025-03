L’attore Richard Chamberlain è morto alle Hawaii all’età di 90 anni.

Le cause del decesso sono state delle complicazioni a seguito di un ictus

Cantante in gioventù, deve poi il grande successo televisivo alla serie televisiva “Uccelli di Rovo”, in cui interpretava un sacerdote che perse la testa per una donna Rachel Ward

