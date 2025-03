700 milioni di ricerche su Subito nella categoria Auto

C’è chi ama la libertà di scegliere, chi cerca emozioni forti, chi punta sulla praticità e chi si lascia guidare solo dal cuore. Qualunque sia il motivo che spinge ad acquistare un’automobile, il mercato dell’usato è diventato la prima scelta per chi vuole evitare i tempi di attesa o abbattere i costi del nuovo, per poter accedere a brand premium con un budget più limitato, o ancora perché si è alla ricerca di un’auto storica. Un trend chiaramente rispecchiato dai dati di mercato: nel 2024 le auto usate vendute sono state quasi il doppio di quelle nuove.

Un trend in crescita anche su Subito Motori , il verticale di Subito dedicato agli appassionati delle quattro ruote, dove Auto si conferma la prima categoria per traffico (+5,6% rispetto all’anno precedente) e punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’auto usata o a km0. Anche la community è sempre più vivace: ogni giorno 530.000 utenti navigano su Subito Motori alla ricerca dell’occasione perfetta, tra proposte sempre nuove e affari imperdibili. Con 26 milioni di utenti unici al mese, Subito – prima piattaforma di re-commerce in Italia – continua a crescere e a raccontare un’Italia sempre più attenta e orientata verso acquisti consapevoli, anche in fatto di auto.

Ma cosa cercano gli italiani quando si parla di quattro ruote? Subito Motori ha analizzato le parole più cercate nel 2024 nella categoria Auto, sulla base di 700 milioni di ricerche, offrendo uno spaccato autentico di desideri, abitudini e passioni di chi è alla ricerca della vettura perfetta tra sogni da realizzare, esigenze pratiche e voglia di cambiamento.

TOP 10 MODELLI 2024

PANDA VW GOLF FIAT 500 SMART PUNTO AUDI A3 VW POLO ALFA GIULIETTA LANCIA Y AUDI Q3

In cima alla classifica delle auto più cercate su Subito, troviamo la Fiat Panda (1°). Compatta, pratica, versatile: è la city car per eccellenza, amatissima da giovani, famiglie e chiunque voglia muoversi agilmente in città. Del resto, il suo nome deriva dalla divinità minore romana protettrice delle strade e dei viaggiatori, ed è anche l’auto più venduta in Italia[3] nel 2024, un primato che la dice lunga sul suo fascino trasversale e sulla sua capacità di unire funzionalità e convenienza. 2° posto per la Volkswagen Golf, la “berlina di Wolfsburg” che grazie alle sue molteplici versioni, da 51 anni è emblema di affidabilità tedesca con quel tocco di classe che non passa mai di moda. Conquista il bronzo la Fiat 500 (3°), compatta con una grande personalità, dal cuore metropolitano ma perfetta anche per il tempo libero. Completano la top10 modelli come la Smart (4°), la Punto (5°), l’Audi A3 (6°), la VW POLO (7°), l’Alfa Giulietta (8°), la Lancia Y (9°) e, new entry dell’anno, l’Audi Q3, che entra in classifica al 10° posto portando con sé l’eleganza e la grinta del mondo SUV, sempre più amato anche nel mercato dell’usato.

TOP 10 MARCHI

BMW MERCEDES AUDI MINI PORSCHE FIAT JEEP TOYOTA FORD VOLVO

La top 10 dei marchi più ricercati su Subito Motori è un mix irresistibile di prestigio, avventura e praticità. Anche nel 2024, il podio parla tedesco a conferma di quanto spesso l’usato sia la porta di accesso a brand premium. Infatti, a conquistare l’oro è BMW (1°), che incarna il punto di incontro tra lusso e sportività, il sogno di chi cerca un’auto che faccia diventare ogni viaggio un’esperienza unica. Mercedes (2°), con la sua eleganza senza tempo, conquista il secondo posto, simbolo di raffinatezza e tecnologia all’avanguardia. Segue Audi (3°), che si distingue per il suo equilibrio tra performance e comfort, perfetta per chi non rinuncia alla qualità e allo stile inconfondibile. La classifica continua con MINI (4°), sportiva, grintosa e trendy; Porsche al 5° posto, un marchio di lusso che fa sognare; e FIAT (6°), che con le sue city car pratiche e versatili rimane un classico intramontabile, amata da chi cerca l’equilibrio tra funzionalità e design. Segue JEEP (7°), il simbolo dell’avventura, per chi ama l’outdoor e non teme di sporcarsi nel fango. Toyota (8°) e Ford (9°) sono sinonimo di affidabilità e innovazione, amati per l’efficienza e la versatilità dei loro modelli, sempre pronti a rispondere alle esigenze di un pubblico dinamico. Infine, Volvo (10°) chiude la top 10 con la sua immagine di sicurezza, solidità e design sobrio.

AUTO SPORTIVE: EMOZIONI AL VOLANTE

TOP 3 SPORTIVE

BMW M3 PORSCHE 911 BMW M2

Quando si parla di auto sportive, il 2024 ha regalato emozioni leggendarie con modelli come la BMW M3 e la Porsche 911, rispettivamente al primo e secondo posto, due miti che non smettono di far battere il cuore degli amanti dei cavalli. Ma la vera sorpresa è la BMW M2 (3°) che conquista il cuore degli intenditori: una instant classic – modello che, appena uscito, si è affermato come un pezzo da collezione, destinato a crescere di valore nel tempo – la M2 è l’auto perfetta per chi cerca l’adrenalina pura, ideale per scatenarsi in pista o semplicemente per godersi un weekend esclusivo di guida.

FENOMENO YOUNGTIMER E HERITAGE: UN TUFFO NEL PASSATO

L’interesse per le auto storiche cresce esponenzialmente: la parola chiave “Epoca” guadagna 4 posizioni nelle ricerche in piattaforma, mentre le ricerche della sigla “ASI”, Automotoclub Storico Italiano, registrano un incremento del 9%, segno evidente di una passione vintage, che può essere soddisfatta solo grazie alla second hand.

TOP 3 YOUNGTIMER

LANCIA DELTA FIAT UNO TURBO RENAULT 5 GT TURBO

Per gli amanti di questo genere di veicoli, il 2024 ha segnato una vera e propria riscoperta di modelli iconici, uniti dal filo rosso della passione e della storia. Lancia Delta (1°), Fiat Uno Turbo (2°) e Renault 5 GT Turbo (3°) dominano tra le youngtimer, riportando in auge l’adrenalina degli anni ’80 e ’90.

TOP 3 HERITAGE

FIAT 500 LANCIA FULVIA ALFA ROMEO ALFETTA

Nella categoria heritage svetta la Fiat 500 (1°), questa volta “classica”, simbolo del boom economico e della Dolce Vita italiana, seguita dalla Lancia Fulvia (2°), incoronata regina dei rally a Montecarlo nel 1972, diventando emblema di stile e ricordi, e dall’Alfa Romeo Alfetta (3°), che ha fatto da sfondo a numerose pellicole poliziesche anni ’70, tra inseguimenti e fascino vintage.

LE PAROLE PIÙ CERCATE

TOP 5 PAROLE

NEOPATENTATI 4X4 PICK UP MINICAR GPL

Non solo marche e modelli: Subito Motori ha analizzato anche le parole “generiche” più ricercate nella categoria Auto: per il primo anno, sgomita la parola “Neopatentati”. Del resto nel 2024 circa 500.000 giovani italiani hanno compiuto 18 anni[4], e per chi si mette per la prima volta al volante, l’auto non è solo una necessità, ma un vero e proprio simbolo d’indipendenza. Allo stesso tempo, i modelli 4×4 (2°) conquistano chi ama l’avventura, pronto a sfidare terreni più impervi e a vivere esperienze outdoor, ma anche chi cerca un’auto sicura in ogni tipo di condizioni di guida e manto stradale.

I Pick Up (3°) si fanno notare per la loro robustezza e capacità, ideali per chi cerca un veicolo versatile, capace di affrontare sia il lavoro che il tempo libero con stile e spesso con costi assicurativi più bassi. Le minicar (4°), invece, rimangono una scelta perfetta per chi vive in città e cerca un mezzo agile, compatto e trendy, senza rinunciare alla praticità e all’efficienza; nonché un’ottima alternativa per neopatentati o per i ragazzi ancora più giovani che la scelgono al posto dello scooter, per muoversi in autonomia e con maggiore sicurezza. Chiude la top5 GPL (5°) che continua a guadagnare terreno tra chi cerca un’alternativa alle alimentazioni tradizionali.

