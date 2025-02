Luisa Corna è finalista a Una Voce per San Marino, il contest che proclama l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’European Song Contest 2025. Il brano con cui partecipa è “Il Giorno Giusto”, scritto da Luisa Corna con Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (Il Cile), noti per la loro scrittura diretta e sincera, hanno saputo tradurre in musica sentimenti universali di perdita e speranza, rendendo “Il giorno giusto” un inno alla resilienza e alla bellezza del passato, con la produzione di RB Music Records, Starpoint International e Keep Hold.

Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà in una melodia che cresce di intensità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il video, girato a Porto Ercole / Feniglia, è diretto da Nicholas Baldini, direttore della fotografia Ernico Valotti.

“Il giorno giusto“ è un viaggio musicale che esplora le complessità dell’amore e della separazione, e offre una connessione emotiva profonda, perfetta per chi cerca conforto e riflessione attraverso la musica. La sensibilità interpretativa di Luisa Corna arricchisce ulteriormente il brano, rendendo le parole ancora più poetiche e toccanti.

Sul palco con Luisa Corna anche la Violinista Flavia Fazzi, diplomata al conservatorio di Benevento e alto perfezionamento in violino e musica da camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Collabora con l’Orchestra sinfonica Rai di Torino, il Teatro Lirico di Cagliari, L’orchestra di Hannover e la Camerata di Amburgo. Violinista eclettica, ha conseguito il master in violino pop rock al CPM Music Academy di Milano, docente Andrea di Cesare, con il quale collabora assiduamente (recente la sua presenza nel video “Tra le onde” de Il Volo).

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia