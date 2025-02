L’Informagiovani di Novate si trasferisce, da via Cadorna passa in Villa Venino.

L’idea di una nuova sede per l’Informagiovani si inserisce in un più ampio quadro di razionalizzazione degli spazi comunali, con l’obiettivo, nello specifico, di collocarlo in una zona più centrale della città e in un luogo già ampiamente frequentato dai novatesi che ogni giorno si recano in biblioteca e di favorire sinergie con i servizi attualmente erogati in Villa Venino», spiegano dall’amministrazione comunale.

Secondo il Comune la nuova sede è più conosciuta e usufruibile da un ventaglio di età più ampio e consentirà di vedere nascere una collaborazione fattiva con i servizi erogati dalla biblioteca, riguardanti le opportunità presenti sul territorio.

«Nulla cambia in termini di servizi erogati continuando a vedere, come sempre, l’Informagiovani operativo sui temi che storicamente costituiscono il cuore della propria attività, primi tra tutti quelli inerenti l’orientamento scolastico e il lavoro. Una nuova sede rappresenta, quindi, una nuova opportunità e non uno svilimento per un servizio storico tra quelli erogati dal Comune e ascrivibili al perimetro delle politiche giovanili, ricollocato in centro città e più a portata di mano per tutti», aggiungono dal Comune.

«Razionalizzare l’utilizzo degli immobili comunali favorisce l’integrazione tra i servizi alla persona e libera risorse economiche da destinare a potenziamento di quelli a sostegno delle categorie più fragili e bisognose», conclude il sindaco, con delega alle politiche giovanili, Gian Maria Palladino.

L’ufficio Informagiovani fornisce un servizio informativo e di orientamento ai giovani relativamente alle tematiche: Lavoro, Cultura e Formazione​​​, Estero, Volontariato e cittadinanza attiva​.

Il Servizio è ad accesso libero, gratuito ed aperto a tutti, senza limiti di età. L’Informagiovani ha ottenuto la certificazione di qualità dal giugno 2004

