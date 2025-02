Claudio Simonetti, concerti Profondo Rosso ai Forum Studios

Preparatevi a rivedere il capolavoro di Dario Argento come non l’avete mai visto prima. Cinquant’anni fa, Profondo Rosso sconvolgeva il mondo del cinema. Oggi, torniamo a immergerci nell’universo oscuro e affascinante creato dal Maestro del brivido. Non perdetevi le celebrazioni per questo anniversario, un’occasione unica per rivivere un’esperienza cinematografica indimenticabile.

In arrivo ben due date di concerto per festeggiare l’importante ricorrenza: il 6 e 7 Aprile 2025, infatti, al Forum Theatre di Piazza Euclide nr. 34 in Roma, all’interno della programmazione della quarta edizione di Roma Film Music Festival – la oramai nota manifestazione dedicata al mondo delle colonne sonore – Claudio Simonetti con i suoi Goblin eseguiranno la colonna sonora dal vivo durante la proiezione di Profondo Rosso nel teatro dello Studio Forum dove fu registrata la colonna sonora originale nel 1975, con la musica composta proprio da Claudio Simonetti con i Goblin.

I biglietti di Profondo Rosso live in concert sono in vendita dal 7 febbraio su TICKETONE

Per il programma completo del Roma Film Music Festival con tutte le info ed il programma, consultare il sito ufficiale della manifestazione al sito ufficiale www.romafmf.com

