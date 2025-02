Bill Gates sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio per un’intervista in esclusiva per la tv italiana domenica 9 febbraio 2025 sul NOVE e in streaming su discovery+, in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Source code – I miei inizi”, pubblicata in Italia da Mondadori e uscita in contemporanea mondiale il 4 febbraio. Bill Gates torna per la terza volta a Che tempo che fa, dove era già stato ospite nel 2004 e nel 2021.

“Source Code– I miei inizi” è il primo volume di tre memorie personali pianificate da Bill Gates, il cui racconto coprirà il periodo di tempo che va dalla sua infanzia fino alla fine degli anni ’70, quando Microsoft firmò il suo primo contratto con Apple. In questo primo libro si raccontano gli inizi di Gates, uno degli imprenditori e filantropi più influenti e innovativi dell’epoca moderna, e la storia umana e personale di come è diventato chi è oggi: la sua infanzia, i primi interessi, le prime passioni, la famiglia, le prime amicizie, la lotta per integrarsi e la scoperta di un mondo di computer e codici, all’alba di una nuova era. Un ragazzo che, dalle fughe notturne in un vicino centro informatico quando era solo un adolescente, è arrivato a concepire, nella sua stanza al college, una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo per sempre.

