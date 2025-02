Sabato 8 e domenica 9 febbraio in Cascina Cuccagna a Milano, due giornate straordinarie all’insegna dell’incontro, dello stare insieme e della sostenibilità.

La domenica bestiale con l’edizione del sabato di febbraio, nell’ambito del palinsesto culturale “Quotidiano Cuccagna”, torna come ogni secondo weekend del mese, portando in scena un insieme coinvolgente di attività adatte a tutte le età: spettacoli, musica e teatro, letture, laboratori e giochi in giardino, incontri e lezioni. Questo mese l’abbraccio comunitario in Cuccagna diventa ancora più avvolgente: domenica 9 febbraio ha infatti avvio la Lotteria di Cascina Cuccagna 2025, il cui ricavato contribuirà a finanziare il nuovo progetto “Donne, Api, Libertà!” che promuove percorsi di autonomia femminile attraverso l’apicoltura in Cascina Cuccagna. La lotteria annuale di Cascina Cuccagna, alla sua terza edizione, ha un forte valore sociale poiché sostiene l’Associazione: i premi sono donati con entusiasmo e generosità dai partner e sostenitori.

La Lotteria di Cascina Cuccagna 2025 per il progetto “Donne, Api, Libertà!”

Apre domenica 9 febbraio la terza edizione della Lotteria di Cascina Cuccagna con in palio quaranta premi: il primo premio è un viaggio per vedere l’Aurora Boreale alle Isole Lofoten in Norvegia.

Partecipare alla lotteria non significa solo tentare la fortuna ma anche sostenere “Donne, Api, Libertà!”, un’iniziativa che promuove percorsi di autonomia femminile attraverso l’apicoltura in Cascina Cuccagna. Questo progetto di inclusione e sostenibilità ambientale nasce dalla collaborazione di ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna con l’Associazione Comunità Il Gabbiano ODV e l’Associazione di Promozione Sociale Cambalache, e con il contributo dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. La formazione tecnica è curata da Apicoltura Urbana.

