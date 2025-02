Autismo: bisogno urgente di conoscenza e consapevolezza

Crescere ed educare bambini, giovani e adolescenti con autismo: c’è bisogno urgente di conoscenza e consapevolezza in questi ambiti a fronte di un aumento esponenziale di casi in tutto il Paese. Non sono pronte le istituzioni ma spesso neppure le famiglie. E anche le norme non sono adeguate. Basta pensare che dopo i 18 anni, la persona con autismo non viene riconosciuta come tale, ma considerata nell’indifferenziata categoria dei malati psichiatrici! Mentre secondo i dati OssNA, 1 bambino italiano ogni 77 nella fascia di età 7-9 anni ha un disturbo dello spettro autistico (4,4 maschi ogni 1 femmina) e le statistiche rivelano che il fenomeno è in forte aumento e manca pure un registro nazionale completo dei casi.

Abbiamo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sui centri clinici e sociosanitari per l’autismo e altri disturbi del neurosviluppo che servono un totale di 788.253 utenti, di cui 78.826 con diagnosi di autismo. E in ambito scolastico, il numero di alunni con disturbi dello spettro secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sull’inclusione degli alunni con disabilità, l’autismo riguarda 107.000 alunni, pari al 32% del totale degli alunni con disabilità considerati nel rapporto. In questo scenario è di fondamentale importanza la sussidiarietà.

L’ass. Movimento Genitori Lombardia APS, con sede a Robbiate, è attiva anche sul fronte della formazione con un progetto rivolto sia agli educatori e insegnanti (non solo di sostegno) sia ai genitori e in generale ai professionisti (terapisti/ASA/OSS/Assistenti familiari/psicologi/babysitter specializzati) che a vario titolo sono a contatto con minori affetti da autismo. In particolare, la formazione è calibrata per l’assistenza a scuola, dalle elementari alle superiori di secondo grado. Il prossimo corso per questo target, si svolgerà dal 4 marzo al 15 aprile 2025 con 13 incontri della durata di 2 ore cad. (orari: 17:30 – 19:30) per un totale di 26 ore. Tutte le lezioni avranno luogo a Merate (LC) alla Fondazione Luigi Clerici e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza non professionale a fronte di una partecipazione ad almeno il 75% delle ore complessive.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia