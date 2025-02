Attenzione alle truffe. A dirlo la polizia locale di Novate

“Attenzione alle truffe”. A dirlo è la polizia locale di Novate che nelle ultime settimane ha intercettato alcune truffe portate a termine con il sistema dei finti appartamenti in affitto. La tuffa si svolge in doppia modalità, sia online attraverso i social, soprattutto facebook e anche attraverso dei cartelli apposti fuori da i condomini.

«Nei cartelli compaiono contatti di sedicenti operatori che, per opzionare gli appartamenti, inesistenti e proposti a cifre interessanti, chiedono una caparra e poi fanno perdere le loro tracce», spiegano dalla polizia locale di Novate.

Una truffa comune riguarda affittuari fasulli che propongono alloggi inesistenti o già occupati. È sempre necessario verificare l’identità dell’affittuario e chiedere la visione di documenti che attestino la proprietà dell’immobile, senza fidarsi ciecamente delle immagini o delle descrizioni fornite online e chiedere la visione della casa. Infine, l’invito è di diffidare chi richiede pagamenti anticipati prima della firma del contratto o della consegna delle chiavi.

Il Comando di via Repubblica, inviata quindi tutti i cittadini a diffidare di annunci proposti da persone, soggetti che non sono identificabili come veri operatori immobiliari, invitando tutti a non versare somme di denaro se non ci sono reali e concrete certezze e di segnalare alle forze dell’ordine eventuali raggiri subiti.

