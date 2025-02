Agricoltura, Tovaglieri a presidio trattori di Ossona (Mi): “Da politiche UE colpo di grazia alle nostre imprese”

Agricoltura, Tovaglieri (Lega, commissione Agricoltura) a presidio trattori di Ossona (Mi): “Da politiche UE colpo di grazia alle nostre imprese”

Fabrizio Cecchetti, il coordinatore provinciale della Lega e assessore a Santo Stefano Ticino Alessio Zanzottera, il consigliere della Città Metropolitana Christian Colombo, il Sindaco di Boffalora Sabina Doniselli e il consigliere comunale di Corbetta Riccardo Grittini. L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ha incontrato a fine gennaio gli agricoltori riuniti in presidio a Ossona (Mi) per accendere i riflettori sulla crisi del settore agricolo. Presenti all’incontro anche il deputato leghista, il coordinatore provinciale della Lega e assessore a Santo Stefano Ticino, il consigliere della Città Metropolitana, il Sindaco di Boffalorae il consigliere comunale di Corbetta

“Ho voluto portare la mia vicinanza e la mia solidarietà a chi ogni giorno lavora con impegno e fatica per custodire la nostra terra e per portare sulle tavole degli italiani prodotti genuini con standard di qualità e sicurezza unici nel mondo, nonostante i bastoni tra le ruote messi ogni giorno dall’Europa – ha dichiarato Tovaglieri. – In un momento di difficoltà per questo comparto decisivo per l’autonomia strategica e per la sovranità alimentare dell’Unione, la Lega è ancora una volta in prima linea contro le politiche agricole di Bruxelles, che rischiano di dare il colpo di grazia alle piccole e medie imprese operanti nell’agricoltura, nell’allevamento e nella pesca, già alle prese con una crisi sistemica. Siamo a fianco degli agricoltori oggi più che mai – conclude l’europarlamentare leghista – dopo l’ultimo atto di boicottaggio dell’UE che, con il recente accordo commerciale con i Paesi dell’America Latina aderenti al Mercosur, ha deciso di aprire le porte dell’Europa ad alimenti prodotti con standard ambientali e di sicurezza inferiori a quelli comunitari, che d’ora in avanti potranno fare concorrenza sleale alle nostre imprese agricole con il nullaosta Bruxelles”.​

