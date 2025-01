Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

Nella vita di un anziano e scorbutico pensionato, arriva un dolce ed irresistibile ragazzino. Insieme faranno un viaggio spettacolare, volando sopra le nuvole per raggiungere una terra dove regna la fantasia, per realizzare il sogno di una vita. Una storia toccante e commovente e allo stesso tempo divertente.

Una vicenda amata da adulti e bambini di tutte le età, portato in scena con grazia, dolcezza, ironia e tanta commozione da Un teatro da favola.

