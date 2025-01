Uno stanziamento di 4 milioni di euro per eseguire 57 interventi urgenti a seguito del maltempo che ha interessato i territori della Città Metropolitana di Milano e delle province di Cremona e Mantova dal 15 al 25 maggio 2024, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Lo prevedono le note di attivazione del Commissario delegato all’emergenza, inviate ai Comuni e agli Enti (AIPO e Consorzi di Bonifica) che, in qualità di soggetti attuatori degli interventi stessi, dal prossimo 20 gennaio dovranno rendicontarli attraverso la piattaforma on line Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

“Queste risorse – ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – finanziano i primi interventi urgenti luce degli eventi che hanno interessato i territori di Cremona, Mantova e Milano nel mese di maggio dello scorso anno. Sono interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, di rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Ad oggi, inoltre, gli uffici regionali stanno completando la ricognizione delle ulteriori criticità da segnalare al Dipartimento della Protezione civile per lo stanziamento delle risorse”.

