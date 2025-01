Venerdì 7 febbraio presso il Tecnopolo Manifattura Data Valley Hub di Bologna sarà presentata per la prima volta al pubblico l’installazione audiovisiva interattiva The Models del duo artistico dmstfctn, a cura di Sineglossa e parte di The Next Real, la rassegna di mostre, talk e laboratori dedicate al rapporto tra arte e intelligenza artificiale.

The Models risponde a una sfida sul tema delle fake news, ispirata alla tesi, contenuta nel libro Q di complotto di Wu Ming, che queste fantasie si diffondano perché l’essere umano tende ad appassionarsi di più alle storie che suscitano stupore, rispetto ai testi o ai report scientifici. Da qui, dmstfctn ha deciso di combinare meraviglia e verità, recuperando il patrimonio culturale dei Musei della Regione Emilia-Romagna e portando in scena maschere digitali animate in 3D engine, capaci di improvvisare una serie infinita di sketch teatrali nello stile della Commedia dell’Arte. A guidarle sono modelli di intelligenza artificiale perfezionati dagli artisti utilizzando il Supercomputer Leonardo, uno dei più potenti High Performance Computer al mondo, che ha sede al Tecnopolo di Bologna

L’installazione, realizzata in collaborazione con CINECA e ART-ER, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di Fondazione Bruno Kessler, con il contributo del progetto European Digital Deal, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione europea, si svolge nell’ambito di ART CITY Bologna 2025 in occasione di ARTEFIERA e sarà visitabile fino a domenica 9 febbraio.

