SEA, un bond senior unsecured da 300 milioni di euro

SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha annunciato di aver collocato un bond senior unsecured da 300 milioni di euro con scadenza a 7 anni e rating A- da parte S&P Global. L’operazione è dedicata ad investitori istituzionali e il bond sarà quotato presso la Borsa irlandese.

Il bond, con una cedola annua a tasso fisso del 3,500%, ha registrato in fase di bookbuilding una domanda significativa da parte degli investitori istituzionali, sino a 10 volte l’importo offerto. Il book finale risulta di qualità elevata e presenta un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

Questo risultato conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive di crescita di SEA. L’emissione del bond consentirà a SEA, inter alia, il rifinanziamento dell’obbligazione in scadenza ad ottobre 2025.

“L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di SEA. – ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA – Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo”.

L’operazione è stata realizzata in collaborazione con BNP Paribas e Mediobanca, in qualità di Global Coordinators, e, unitamente a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali SEA è stata assistita da Simmons & Simmons mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia